Trade:
439
Profit Trade:
335 (76.30%)
Loss Trade:
104 (23.69%)
Best Trade:
77.80 USD
Worst Trade:
-19.07 USD
Profitto lordo:
742.69 USD (58 166 pips)
Perdita lorda:
-291.73 USD (36 171 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (25.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.86 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
89.64%
Massimo carico di deposito:
3.18%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
196 (44.65%)
Short Trade:
243 (55.35%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-85.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.63 USD (7)
Crescita mensile:
8.16%
Previsione annuale:
99.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.56 USD
Massimale:
85.63 USD (8.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (85.63 USD)
Per equità:
5.31% (69.57 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
