Segnali / MetaTrader 4 / Ternak Akun 2 FBS
Muhammad Suryani

Ternak Akun 2 FBS

Muhammad Suryani
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 233%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
218
Profit Trade:
115 (52.75%)
Loss Trade:
103 (47.25%)
Best Trade:
90.72 USD
Worst Trade:
-7.18 USD
Profitto lordo:
867.14 USD (2 318 019 pips)
Perdita lorda:
-218.26 USD (34 375 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (228.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.11 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
93.93%
Massimo carico di deposito:
13.82%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
23.28
Long Trade:
163 (74.77%)
Short Trade:
55 (25.23%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
2.98 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-19.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.44 USD (11)
Crescita mensile:
19.83%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.60 USD
Massimale:
27.87 USD (4.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.53% (12.60 USD)
Per equità:
64.09% (262.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 31
USDJPY 25
GBPUSD 24
GBPJPY 21
CADJPY 20
AUDJPY 19
EURUSD 19
XAUUSD 14
ETHUSD 13
BTCUSD 12
USDCAD 11
CHFJPY 5
NZDJPY 3
XRPUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 14
USDJPY 3
GBPUSD 34
GBPJPY -24
CADJPY -14
AUDJPY -1
EURUSD -33
XAUUSD 288
ETHUSD 141
BTCUSD 212
USDCAD 7
CHFJPY 13
NZDJPY 5
XRPUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 2.1K
USDJPY 411
GBPUSD 3.4K
GBPJPY -3.5K
CADJPY -2.1K
AUDJPY -71
EURUSD -3.3K
XAUUSD 21K
ETHUSD 141K
BTCUSD 2.1M
USDCAD 1K
CHFJPY 1.9K
NZDJPY 790
XRPUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +228.11 USD
Massima perdita consecutiva: -19.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 8
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.06 × 154
ILQAu-A1 Live
0.12 × 17
TrioMarkets-Live Server
0.15 × 103
ICMarkets-Live20
0.17 × 199
Tradestone-Real-1
0.20 × 5
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
FBS-Real-9
0.24 × 49
Tickmill-Live05
0.29 × 564
NPBFX-Real
0.33 × 3
163 più
akun ini hanya menggunakan indikator ichimoku, dipadukan dengan price action. tidak ada yg lebih dari itu. semoga bermanfaat
Non ci sono recensioni
2025.09.22 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 04:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 08:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 07:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 01:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 10:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 15:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 16:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.