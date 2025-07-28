SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ternak Akun 1
Muhammad Suryani

Ternak Akun 1

Muhammad Suryani
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 101%
OctaFX-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
28 (66.66%)
Loss Trade:
14 (33.33%)
Best Trade:
91.62 USD
Worst Trade:
-13.89 USD
Profitto lordo:
640.25 USD (688 030 pips)
Perdita lorda:
-72.37 USD (110 578 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (228.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.73 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
77.64%
Massimo carico di deposito:
21.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
13.39
Long Trade:
30 (71.43%)
Short Trade:
12 (28.57%)
Fattore di profitto:
8.85
Profitto previsto:
13.52 USD
Profitto medio:
22.87 USD
Perdita media:
-5.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-32.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.27 USD (5)
Crescita mensile:
41.52%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.40 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.69% (42.40 USD)
Per equità:
38.92% (438.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
SOLUSD 8
DOGEUSD 8
BTCUSD 7
XRPUSD 5
ETHUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 312
SOLUSD 8
DOGEUSD -7
BTCUSD 49
XRPUSD 168
ETHUSD 38
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 19K
SOLUSD 849
DOGEUSD -723
BTCUSD 486K
XRPUSD 34K
ETHUSD 38K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.62 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +228.73 USD
Massima perdita consecutiva: -32.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 94
ICMarkets-Live12
1.04 × 90
BlackBullMarkets-Live
1.77 × 83
N1CapitalMarkets-Live
1.95 × 98
Alpari-ECN1
3.48 × 27
ICMarketsSC-Live16
4.06 × 50
JustForex-Live
4.32 × 221
EGlobal-Cent5
4.94 × 247
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
5.14 × 71
Non ci sono recensioni
2025.09.27 08:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 01:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 22:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 00:48
Share of trading days is too low
2025.08.14 00:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 01:22
Share of trading days is too low
