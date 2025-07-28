- Crescita
Trade:
42
Profit Trade:
28 (66.66%)
Loss Trade:
14 (33.33%)
Best Trade:
91.62 USD
Worst Trade:
-13.89 USD
Profitto lordo:
640.25 USD (688 030 pips)
Perdita lorda:
-72.37 USD (110 578 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (228.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.73 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
77.64%
Massimo carico di deposito:
21.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
13.39
Long Trade:
30 (71.43%)
Short Trade:
12 (28.57%)
Fattore di profitto:
8.85
Profitto previsto:
13.52 USD
Profitto medio:
22.87 USD
Perdita media:
-5.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-32.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.27 USD (5)
Crescita mensile:
41.52%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.40 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.69% (42.40 USD)
Per equità:
38.92% (438.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|SOLUSD
|8
|DOGEUSD
|8
|BTCUSD
|7
|XRPUSD
|5
|ETHUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|312
|SOLUSD
|8
|DOGEUSD
|-7
|BTCUSD
|49
|XRPUSD
|168
|ETHUSD
|38
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|SOLUSD
|849
|DOGEUSD
|-723
|BTCUSD
|486K
|XRPUSD
|34K
|ETHUSD
|38K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 94
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
BlackBullMarkets-Live
|1.77 × 83
|
N1CapitalMarkets-Live
|1.95 × 98
|
Alpari-ECN1
|3.48 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|4.06 × 50
|
JustForex-Live
|4.32 × 221
|
EGlobal-Cent5
|4.94 × 247
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|5.14 × 71
