Aleksandr Valutsa

Trade Sphere Robo 114

Aleksandr Valutsa
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
58 (71.60%)
Loss Trade:
23 (28.40%)
Best Trade:
4.54 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
49.20 USD (5 452 pips)
Perdita lorda:
-42.11 USD (4 305 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (5.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
4.90%
Massimo carico di deposito:
7.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
60 (74.07%)
Short Trade:
21 (25.93%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-1.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.19 USD (1)
Crescita mensile:
-2.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.72 USD
Massimale:
13.30 USD (12.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.28% (13.30 USD)
Per equità:
4.96% (4.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
NZDJPY 6
NZDCHF 4
CADJPY 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
NZDJPY 10
NZDCHF 7
CADJPY -5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 445
NZDJPY 1.1K
NZDCHF 459
CADJPY -723
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.54 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.13 USD
Massima perdita consecutiva: -5.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live2
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
CPTMarketsUKLimited-Trading-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 5
KTM-Live
0.00 × 4
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FXChoice-ECN Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.02 × 42
OrtegaCapital-Server
0.13 × 15
UniverseWheel-Live
0.29 × 7
RoboForexDE-ECN
0.29 × 7
FTT-Live
0.31 × 16
AxioryAsia-02Live
0.31 × 54
ICMarkets-Live23
0.36 × 14
RoboForexEU-ECN
0.40 × 336
SFM-Live
0.45 × 20
JFD-Live02
0.50 × 4
212 più
All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product.


Non ci sono recensioni
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 23:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.08 20:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Share of trading days is too low
2025.07.27 16:00
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 16:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.27 16:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
