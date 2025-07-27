- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
58 (71.60%)
Loss Trade:
23 (28.40%)
Best Trade:
4.54 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
49.20 USD (5 452 pips)
Perdita lorda:
-42.11 USD (4 305 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (5.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
4.90%
Massimo carico di deposito:
7.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
60 (74.07%)
Short Trade:
21 (25.93%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-1.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.19 USD (1)
Crescita mensile:
-2.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.72 USD
Massimale:
13.30 USD (12.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.28% (13.30 USD)
Per equità:
4.96% (4.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|NZDJPY
|10
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|-5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|445
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCHF
|459
|CADJPY
|-723
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.54 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.13 USD
Massima perdita consecutiva: -5.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
CPTMarketsUKLimited-Trading-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.02 × 42
|
OrtegaCapital-Server
|0.13 × 15
|
UniverseWheel-Live
|0.29 × 7
|
RoboForexDE-ECN
|0.29 × 7
|
FTT-Live
|0.31 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.31 × 54
|
ICMarkets-Live23
|0.36 × 14
|
RoboForexEU-ECN
|0.40 × 336
|
SFM-Live
|0.45 × 20
|
JFD-Live02
|0.50 × 4
212 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
11
100%
81
71%
5%
1.16
0.09
USD
USD
12%
1:500