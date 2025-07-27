- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
49 (50.51%)
Loss Trade:
48 (49.48%)
Best Trade:
98.05 USD
Worst Trade:
-16.62 USD
Profitto lordo:
389.97 USD (13 621 pips)
Perdita lorda:
-176.58 USD (11 461 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (162.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.65 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
13.91%
Massimo carico di deposito:
46.32%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
63 (64.95%)
Short Trade:
34 (35.05%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
2.20 USD
Profitto medio:
7.96 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-42.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.54 USD (6)
Crescita mensile:
63.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.94 USD
Massimale:
42.54 USD (8.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.10% (42.54 USD)
Per equità:
8.99% (50.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_p
|83
|EURUSD_p
|3
|US30.
|3
|GBPUSD_p
|2
|EURCAD_p
|2
|XAGUSD_p
|2
|USCRUDE_cl
|1
|NQ_cl
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_p
|210
|EURUSD_p
|3
|US30.
|-10
|GBPUSD_p
|-2
|EURCAD_p
|-12
|XAGUSD_p
|36
|USCRUDE_cl
|-1
|NQ_cl
|-10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_p
|4.7K
|EURUSD_p
|293
|US30.
|-511
|GBPUSD_p
|-249
|EURCAD_p
|-1.7K
|XAGUSD_p
|222
|USCRUDE_cl
|-190
|NQ_cl
|-497
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.05 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +162.65 USD
Massima perdita consecutiva: -42.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
i will never stop till i win
Non ci sono recensioni
