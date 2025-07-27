SegnaliSezioni
Akhmedjon Karimov

Pul Mining By TraderLab

Akhmedjon Karimov
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 147%
Alpari-Pro.ECN2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
170 (73.91%)
Loss Trade:
60 (26.09%)
Best Trade:
918.74 USD
Worst Trade:
-61.26 USD
Profitto lordo:
4 291.10 USD (23 167 pips)
Perdita lorda:
-634.93 USD (21 751 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (49.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 344.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
66.26%
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.86
Long Trade:
113 (49.13%)
Short Trade:
117 (50.87%)
Fattore di profitto:
6.76
Profitto previsto:
15.90 USD
Profitto medio:
25.24 USD
Perdita media:
-10.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-193.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.81 USD (5)
Crescita mensile:
1.18%
Previsione annuale:
14.27%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.81 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (193.81 USD)
Per equità:
15.63% (634.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 81
AUDCAD 80
AUDNZD 56
profit 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 102
AUDCAD 135
AUDNZD 74
profit 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -762
AUDCAD 1.4K
AUDNZD 787
profit 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +918.74 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +49.07 USD
Massima perdita consecutiva: -193.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
Share of trading days is too low
2025.07.27 12:54
Trading operations on the account were performed for only 81 days. This comprises 15.91% of days out of the 509 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.