Trade:
230
Profit Trade:
170 (73.91%)
Loss Trade:
60 (26.09%)
Best Trade:
918.74 USD
Worst Trade:
-61.26 USD
Profitto lordo:
4 291.10 USD (23 167 pips)
Perdita lorda:
-634.93 USD (21 751 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (49.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 344.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
66.26%
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.86
Long Trade:
113 (49.13%)
Short Trade:
117 (50.87%)
Fattore di profitto:
6.76
Profitto previsto:
15.90 USD
Profitto medio:
25.24 USD
Perdita media:
-10.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-193.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.81 USD (5)
Crescita mensile:
1.18%
Previsione annuale:
14.27%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.81 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (193.81 USD)
Per equità:
15.63% (634.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|81
|AUDCAD
|80
|AUDNZD
|56
|profit
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|102
|AUDCAD
|135
|AUDNZD
|74
|profit
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-762
|AUDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|787
|profit
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +918.74 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +49.07 USD
Massima perdita consecutiva: -193.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
50USD al mese
147%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
78
94%
230
73%
66%
6.75
15.90
USD
USD
16%
1:500