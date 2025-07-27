SegnaliSezioni
Oky Agus Setiawan

Maxlum System UJ Recovery Account

Oky Agus Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 11%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
218
Profit Trade:
163 (74.77%)
Loss Trade:
55 (25.23%)
Best Trade:
82.04 USD
Worst Trade:
-60.55 USD
Profitto lordo:
584.82 USD (31 860 pips)
Perdita lorda:
-453.60 USD (37 158 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (33.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.77 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
66.73%
Massimo carico di deposito:
7.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
101 (46.33%)
Short Trade:
117 (53.67%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-8.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-216.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.24 USD (6)
Crescita mensile:
12.14%
Previsione annuale:
147.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.16 USD
Massimale:
216.24 USD (19.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.28% (216.24 USD)
Per equità:
11.41% (114.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 131
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -5.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.04 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.33 USD
Massima perdita consecutiva: -216.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 12:54
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 5.63% of days out of the 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 12:54
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.98% of days out of the 302 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Maxlum System UJ Recovery Account
30USD al mese
11%
0
0
USD
1K
USD
52
100%
218
74%
67%
1.28
0.60
USD
21%
1:500
