- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
218
Profit Trade:
163 (74.77%)
Loss Trade:
55 (25.23%)
Best Trade:
82.04 USD
Worst Trade:
-60.55 USD
Profitto lordo:
584.82 USD (31 860 pips)
Perdita lorda:
-453.60 USD (37 158 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (33.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.77 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
66.73%
Massimo carico di deposito:
7.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
101 (46.33%)
Short Trade:
117 (53.67%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.59 USD
Perdita media:
-8.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-216.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-216.24 USD (6)
Crescita mensile:
12.14%
Previsione annuale:
147.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.16 USD
Massimale:
216.24 USD (19.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.28% (216.24 USD)
Per equità:
11.41% (114.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|131
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-5.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.04 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.33 USD
Massima perdita consecutiva: -216.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
FOG-Pacific
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 8
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 13
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
