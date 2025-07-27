SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Chindee Chor
Pramendra

Chindee Chor

Pramendra
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
54 (59.34%)
Loss Trade:
37 (40.66%)
Best Trade:
77.35 USD
Worst Trade:
-138.48 USD
Profitto lordo:
206.51 USD (2 064 775 pips)
Perdita lorda:
-173.75 USD (1 667 920 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (16.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.19 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
87.89%
Massimo carico di deposito:
68.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
24 (26.37%)
Short Trade:
67 (73.63%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
3.82 USD
Perdita media:
-4.70 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-3.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.48 USD (1)
Crescita mensile:
3.12%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.19 USD
Massimale:
138.48 USD (75.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.56% (21.69 USD)
Per equità:
92.31% (417.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 397K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.35 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.92 USD
Massima perdita consecutiva: -3.48 USD

