Handukanda Waththalage Viraj Kasun Gunarathna

MX manual SMC 1

Handukanda Waththalage Viraj Kasun Gunarathna
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 44%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
118 (51.75%)
Loss Trade:
110 (48.25%)
Best Trade:
30.05 USD
Worst Trade:
-10.61 USD
Profitto lordo:
442.60 USD (33 090 pips)
Perdita lorda:
-414.00 USD (55 661 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (29.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
46.02%
Massimo carico di deposito:
93.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
120 (52.63%)
Short Trade:
108 (47.37%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
3.75 USD
Perdita media:
-3.76 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-21.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.35 USD (9)
Crescita mensile:
23.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.91 USD
Massimale:
43.50 USD (40.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.16% (43.50 USD)
Per equità:
25.60% (9.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30m 105
EURUSDm 83
USDJPYm 20
GBPUSDm 11
US500m 6
ETHUSDm 2
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30m 3
EURUSDm 35
USDJPYm 12
GBPUSDm -4
US500m -10
ETHUSDm -6
BTCUSDm -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30m -2.6K
EURUSDm 879
USDJPYm 356
GBPUSDm 4
US500m -3.9K
ETHUSDm -3.9K
BTCUSDm -13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.05 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +29.34 USD
Massima perdita consecutiva: -21.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Manual trading with SMC
Non ci sono recensioni
