Trade:
542
Profit Trade:
185 (34.13%)
Loss Trade:
357 (65.87%)
Best Trade:
1 001.93 USD
Worst Trade:
-484.80 USD
Profitto lordo:
13 979.66 USD (4 491 039 pips)
Perdita lorda:
-14 047.90 USD (3 982 633 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (611.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 081.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.03%
Massimo carico di deposito:
150.51%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
283 (52.21%)
Short Trade:
259 (47.79%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
75.57 USD
Perdita media:
-39.35 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-358.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-728.14 USD (5)
Crescita mensile:
-7.78%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 084.78 USD
Massimale:
3 198.77 USD (67.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.44% (3 198.01 USD)
Per equità:
61.24% (406.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|168
|ETHUSD
|90
|XAUUSD
|90
|EURUSD
|47
|US100
|41
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|20
|USDCAD
|12
|XRPUSD
|9
|USDCHF
|7
|HK50
|6
|JP225
|6
|US30
|5
|NZDUSD
|5
|GBPAUD
|4
|US500
|3
|AUDCAD
|2
|XBRUSD
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|1
|EURGBP
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|925
|ETHUSD
|1.3K
|XAUUSD
|-1.9K
|EURUSD
|-1.4K
|US100
|355
|GBPUSD
|465
|USDJPY
|-46
|USDCAD
|-525
|XRPUSD
|-176
|USDCHF
|-398
|HK50
|3
|JP225
|1.1K
|US30
|-76
|NZDUSD
|-371
|GBPAUD
|1
|US500
|327
|AUDCAD
|-152
|XBRUSD
|146
|AUDUSD
|-5
|XAGUSD
|436
|EURGBP
|-14
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|191K
|ETHUSD
|396K
|XAUUSD
|-24K
|EURUSD
|-6.1K
|US100
|48K
|GBPUSD
|368
|USDJPY
|100
|USDCAD
|-1.5K
|XRPUSD
|-37K
|USDCHF
|-1.2K
|HK50
|-39K
|JP225
|3.8K
|US30
|-32K
|NZDUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|190
|US500
|9.8K
|AUDCAD
|-189
|XBRUSD
|118
|AUDUSD
|609
|XAGUSD
|969
|EURGBP
|-51
Best Trade: +1 001.93 USD
Worst Trade: -485 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +611.95 USD
Massima perdita consecutiva: -358.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Fibonacci + Estocástico = $$$
Não é robô, eu uso a ferramenta Trader Shell MT4 para abrir minhas operações.
Perfil agressivo. 3%.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
9
92%
542
34%
86%
0.99
-0.13
USD
USD
84%
1:100