SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FRPower
Fabio Rodrigues Pitombeira

FRPower

Fabio Rodrigues Pitombeira
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
FBS-Real-7
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
542
Profit Trade:
185 (34.13%)
Loss Trade:
357 (65.87%)
Best Trade:
1 001.93 USD
Worst Trade:
-484.80 USD
Profitto lordo:
13 979.66 USD (4 491 039 pips)
Perdita lorda:
-14 047.90 USD (3 982 633 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (611.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 081.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.03%
Massimo carico di deposito:
150.51%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
283 (52.21%)
Short Trade:
259 (47.79%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
75.57 USD
Perdita media:
-39.35 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-358.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-728.14 USD (5)
Crescita mensile:
-7.78%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 084.78 USD
Massimale:
3 198.77 USD (67.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.44% (3 198.01 USD)
Per equità:
61.24% (406.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 168
ETHUSD 90
XAUUSD 90
EURUSD 47
US100 41
GBPUSD 21
USDJPY 20
USDCAD 12
XRPUSD 9
USDCHF 7
HK50 6
JP225 6
US30 5
NZDUSD 5
GBPAUD 4
US500 3
AUDCAD 2
XBRUSD 2
AUDUSD 2
XAGUSD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 925
ETHUSD 1.3K
XAUUSD -1.9K
EURUSD -1.4K
US100 355
GBPUSD 465
USDJPY -46
USDCAD -525
XRPUSD -176
USDCHF -398
HK50 3
JP225 1.1K
US30 -76
NZDUSD -371
GBPAUD 1
US500 327
AUDCAD -152
XBRUSD 146
AUDUSD -5
XAGUSD 436
EURGBP -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 191K
ETHUSD 396K
XAUUSD -24K
EURUSD -6.1K
US100 48K
GBPUSD 368
USDJPY 100
USDCAD -1.5K
XRPUSD -37K
USDCHF -1.2K
HK50 -39K
JP225 3.8K
US30 -32K
NZDUSD -1.7K
GBPAUD 190
US500 9.8K
AUDCAD -189
XBRUSD 118
AUDUSD 609
XAGUSD 969
EURGBP -51
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 001.93 USD
Worst Trade: -485 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +611.95 USD
Massima perdita consecutiva: -358.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 4
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
Exness-Real25
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 6
Exness-Real11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 4
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 4
244 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Fibonacci + Estocástico = $$$

Não é robô, eu uso a ferramenta Trader Shell MT4 para abrir minhas operações.

Perfil agressivo. 3%.

Non ci sono recensioni
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 09:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 02:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 02:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 01:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 02:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 02:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 01:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 01:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 04:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FRPower
200USD al mese
-18%
0
0
USD
1.6K
USD
9
92%
542
34%
86%
0.99
-0.13
USD
84%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.