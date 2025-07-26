SegnaliSezioni
Wee Ye Zhuang Wesley

ZenGoldFx

Wee Ye Zhuang Wesley
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
29 (90.62%)
Loss Trade:
3 (9.38%)
Best Trade:
26.95 USD
Worst Trade:
-209.44 USD
Profitto lordo:
415.24 USD (10 484 pips)
Perdita lorda:
-505.02 USD (8 905 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (415.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
415.24 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
8.64%
Massimo carico di deposito:
32.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
18 (56.25%)
Short Trade:
14 (43.75%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.81 USD
Profitto medio:
14.32 USD
Perdita media:
-168.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-295.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.58 USD (2)
Crescita mensile:
11.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.58 USD
Massimale:
295.58 USD (59.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.12% (295.58 USD)
Per equità:
35.80% (115.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -90
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.95 USD
Worst Trade: -209 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +415.24 USD
Massima perdita consecutiva: -295.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 più
Non ci sono recensioni
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 19:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 19:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 17:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 11:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 16:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 15:21
Share of trading days is too low
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 15:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 15:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 15:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
