- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
29 (90.62%)
Loss Trade:
3 (9.38%)
Best Trade:
26.95 USD
Worst Trade:
-209.44 USD
Profitto lordo:
415.24 USD (10 484 pips)
Perdita lorda:
-505.02 USD (8 905 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (415.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
415.24 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
8.64%
Massimo carico di deposito:
32.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
18 (56.25%)
Short Trade:
14 (43.75%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.81 USD
Profitto medio:
14.32 USD
Perdita media:
-168.34 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-295.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.58 USD (2)
Crescita mensile:
11.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.58 USD
Massimale:
295.58 USD (59.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.12% (295.58 USD)
Per equità:
35.80% (115.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-90
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.95 USD
Worst Trade: -209 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +415.24 USD
Massima perdita consecutiva: -295.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
|
Exness-Real4
|1.50 × 20
|
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
|
Exness-Real2
|2.46 × 105
