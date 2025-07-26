SegnaliSezioni
Shanker Manokaran

AGE Pro

Shanker Manokaran
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 27%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
421
Profit Trade:
318 (75.53%)
Loss Trade:
103 (24.47%)
Best Trade:
16.84 USD
Worst Trade:
-8.59 USD
Profitto lordo:
490.42 USD (42 411 pips)
Perdita lorda:
-218.73 USD (26 154 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (21.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.15 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
44.59%
Massimo carico di deposito:
7.26%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
246 (58.43%)
Short Trade:
175 (41.57%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-41.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.54 USD (10)
Crescita mensile:
12.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
41.61 USD (3.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (41.84 USD)
Per equità:
14.20% (155.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 152
NZDJPY 87
GBPCAD 56
EURUSD 51
AUDUSD 32
USDCHF 25
AUDNZD 11
EURGBP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 118
NZDJPY 50
GBPCAD 31
EURUSD 30
AUDUSD 18
USDCHF 15
AUDNZD 6
EURGBP 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 7.3K
NZDJPY 2.1K
GBPCAD 29
EURUSD 2.9K
AUDUSD 1.5K
USDCHF 1.3K
AUDNZD 901
EURGBP 311
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.84 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +21.58 USD
Massima perdita consecutiva: -41.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
Exness-MT5Real7
0.37 × 19
FusionMarkets-Live
0.38 × 13
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
1.21 × 449
RoboForex-ECN
1.27 × 15557
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
ICMarketsSC-MT5-2
1.49 × 578
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.00 × 4
46 più
AGE Pro MT5 EA

https://www.mql5.com/en/market/product/144042

AGE Pro MT5 Indicator

https://www.mql5.com/en/market/product/144789


Non ci sono recensioni
2025.07.31 00:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 00:12
Share of trading days is too low
2025.07.28 00:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 23:12
Share of trading days is too low
2025.07.27 23:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.26 13:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 13:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.26 13:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.26 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.26 13:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AGE Pro
999USD al mese
27%
0
0
USD
1.3K
USD
9
100%
421
75%
45%
2.24
0.65
USD
14%
1:500
Copia

