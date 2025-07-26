- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
421
Profit Trade:
318 (75.53%)
Loss Trade:
103 (24.47%)
Best Trade:
16.84 USD
Worst Trade:
-8.59 USD
Profitto lordo:
490.42 USD (42 411 pips)
Perdita lorda:
-218.73 USD (26 154 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (21.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.15 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
44.59%
Massimo carico di deposito:
7.26%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
246 (58.43%)
Short Trade:
175 (41.57%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-41.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.54 USD (10)
Crescita mensile:
12.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
41.61 USD (3.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (41.84 USD)
Per equità:
14.20% (155.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|152
|NZDJPY
|87
|GBPCAD
|56
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|32
|USDCHF
|25
|AUDNZD
|11
|EURGBP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|118
|NZDJPY
|50
|GBPCAD
|31
|EURUSD
|30
|AUDUSD
|18
|USDCHF
|15
|AUDNZD
|6
|EURGBP
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.1K
|GBPCAD
|29
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCHF
|1.3K
|AUDNZD
|901
|EURGBP
|311
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.84 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +21.58 USD
Massima perdita consecutiva: -41.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
Exness-MT5Real7
|0.37 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 13
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.91 × 11
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.21 × 449
|
RoboForex-ECN
|1.27 × 15557
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.49 × 578
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 4
