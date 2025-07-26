SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AKDDIOEIQ
Xin Tan

AKDDIOEIQ

Xin Tan
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 343%
XMGlobal-Real 24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
68 (75.55%)
Loss Trade:
22 (24.44%)
Best Trade:
47.58 USD
Worst Trade:
-36.78 USD
Profitto lordo:
472.90 USD (42 640 pips)
Perdita lorda:
-265.62 USD (25 741 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (53.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.92 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
91.24%
Massimo carico di deposito:
25.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.64
Long Trade:
46 (51.11%)
Short Trade:
44 (48.89%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
6.95 USD
Perdita media:
-12.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.78 USD (1)
Crescita mensile:
30.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.78 USD (21.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.39% (34.76 USD)
Per equità:
35.59% (47.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 45
GBPCAD# 35
GBPUSD# 4
GBPJPY# 3
EURGBP# 2
CADJPY# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 177
GBPCAD# 24
GBPUSD# -1
GBPJPY# 7
EURGBP# 0
CADJPY# 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 18K
GBPCAD# -1.4K
GBPUSD# -57
GBPJPY# 964
EURGBP# -262
CADJPY# 27
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.58 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.04 USD
Massima perdita consecutiva: -30.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 22:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 05:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 14:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 21:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AKDDIOEIQ
30USD al mese
343%
0
0
USD
607
USD
9
0%
90
75%
91%
1.78
2.30
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.