Mohammad Omar Faruqe Mohammad Billal Hossain

Sahida25

Mohammad Omar Faruqe Mohammad Billal Hossain
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 13%
KamaCapital-server
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
194 (55.58%)
Loss Trade:
155 (44.41%)
Best Trade:
121.50 USD
Worst Trade:
-191.92 USD
Profitto lordo:
2 991.28 USD (251 952 pips)
Perdita lorda:
-2 213.13 USD (133 160 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (236.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.75 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
90.57%
Massimo carico di deposito:
12.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
226 (64.76%)
Short Trade:
123 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
15.42 USD
Perdita media:
-14.28 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-148.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-484.54 USD (9)
Crescita mensile:
-3.42%
Previsione annuale:
-41.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.32 USD
Massimale:
954.12 USD (12.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.53% (948.32 USD)
Per equità:
10.95% (753.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 126
USOIL 101
UKOIL 61
USDMXN 20
USDCHF 10
GBPUSD 7
EURMXN 7
US30.U25 3
UT100 3
USOIL.U25 2
USDSEK 2
USOIL.Q25 1
USDJPY 1
EURUSD 1
USDCAD 1
GBPSEK 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -445
USOIL 722
UKOIL 501
USDMXN 4
USDCHF 6
GBPUSD -15
EURMXN 14
US30.U25 6
UT100 -7
USOIL.U25 -2
USDSEK -2
USOIL.Q25 16
USDJPY -3
EURUSD 9
USDCAD 0
GBPSEK 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -36K
USOIL 23K
UKOIL 18K
USDMXN 30K
USDCHF 713
GBPUSD -1.5K
EURMXN 17K
US30.U25 11K
UT100 -6.5K
USOIL.U25 -197
USDSEK -1.5K
USOIL.Q25 1.6K
USDJPY -371
EURUSD 45
USDCAD 19
GBPSEK 778
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.50 USD
Worst Trade: -192 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +236.75 USD
Massima perdita consecutiva: -148.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KamaCapital-server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.24 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 11:13
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 14:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
