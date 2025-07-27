- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
38 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.03 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
44.76 USD (4 682 pips)
Perdita lorda:
-1.52 USD
Vincite massime consecutive:
38 (44.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.76 USD (38)
Indice di Sharpe:
3.15
Attività di trading:
8.86%
Massimo carico di deposito:
6.24%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1081.00
Long Trade:
19 (50.00%)
Short Trade:
19 (50.00%)
Fattore di profitto:
29.45
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
7.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.04 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.04 USD)
Per equità:
18.67% (32.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.03 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +44.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
59 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Monitoring Femto Core
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
39%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
9
100%
38
100%
9%
29.44
1.18
USD
USD
19%
1:500