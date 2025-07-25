- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
624
Profit Trade:
462 (74.03%)
Loss Trade:
162 (25.96%)
Best Trade:
544.59 USD
Worst Trade:
-1 076.70 USD
Profitto lordo:
22 118.49 USD (88 802 pips)
Perdita lorda:
-17 862.91 USD (87 488 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (1 000.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 312.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
99.36%
Massimo carico di deposito:
35.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
311 (49.84%)
Short Trade:
313 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
6.82 USD
Profitto medio:
47.88 USD
Perdita media:
-110.26 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-255.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 316.18 USD (3)
Crescita mensile:
18.95%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 928.85 USD
Massimale:
2 864.56 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.67% (2 864.56 USD)
Per equità:
36.17% (4 459.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|GBPUSD
|58
|AUDCAD
|53
|US30
|39
|EURAUD
|32
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|22
|USDCAD
|22
|EURGBP
|20
|USDJPY
|17
|US500
|16
|US100
|15
|USDCHF
|14
|EURCAD
|12
|NZDUSD
|11
|GBPCAD
|11
|EURCHF
|8
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-429
|GBPUSD
|1.2K
|AUDCAD
|-2.5K
|US30
|505
|EURAUD
|-1.2K
|EURUSD
|2.1K
|AUDUSD
|23
|USDCAD
|1.2K
|EURGBP
|1.3K
|USDJPY
|800
|US500
|312
|US100
|-433
|USDCHF
|534
|EURCAD
|674
|NZDUSD
|-13
|GBPCAD
|437
|EURCHF
|448
|CADCHF
|-17
|CHFJPY
|-404
|AUDNZD
|-355
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDCAD
|-13K
|US30
|10K
|EURAUD
|-2.8K
|EURUSD
|5.5K
|AUDUSD
|1.5K
|USDCAD
|3.4K
|EURGBP
|3.7K
|USDJPY
|1.7K
|US500
|615
|US100
|-8.7K
|USDCHF
|621
|EURCAD
|2.5K
|NZDUSD
|130
|GBPCAD
|266
|EURCHF
|274
|CADCHF
|-16
|CHFJPY
|-2.7K
|AUDNZD
|-1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +544.59 USD
Worst Trade: -1 077 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 000.33 USD
Massima perdita consecutiva: -255.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
