SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / High Risk
Zicheng Liao

High Risk

Zicheng Liao
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 44%
FPMarketsSC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
624
Profit Trade:
462 (74.03%)
Loss Trade:
162 (25.96%)
Best Trade:
544.59 USD
Worst Trade:
-1 076.70 USD
Profitto lordo:
22 118.49 USD (88 802 pips)
Perdita lorda:
-17 862.91 USD (87 488 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (1 000.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 312.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
99.36%
Massimo carico di deposito:
35.14%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
311 (49.84%)
Short Trade:
313 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
6.82 USD
Profitto medio:
47.88 USD
Perdita media:
-110.26 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-255.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 316.18 USD (3)
Crescita mensile:
18.95%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 928.85 USD
Massimale:
2 864.56 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.67% (2 864.56 USD)
Per equità:
36.17% (4 459.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 244
GBPUSD 58
AUDCAD 53
US30 39
EURAUD 32
EURUSD 24
AUDUSD 22
USDCAD 22
EURGBP 20
USDJPY 17
US500 16
US100 15
USDCHF 14
EURCAD 12
NZDUSD 11
GBPCAD 11
EURCHF 8
CADCHF 4
CHFJPY 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -429
GBPUSD 1.2K
AUDCAD -2.5K
US30 505
EURAUD -1.2K
EURUSD 2.1K
AUDUSD 23
USDCAD 1.2K
EURGBP 1.3K
USDJPY 800
US500 312
US100 -433
USDCHF 534
EURCAD 674
NZDUSD -13
GBPCAD 437
EURCHF 448
CADCHF -17
CHFJPY -404
AUDNZD -355
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.4K
GBPUSD 1.2K
AUDCAD -13K
US30 10K
EURAUD -2.8K
EURUSD 5.5K
AUDUSD 1.5K
USDCAD 3.4K
EURGBP 3.7K
USDJPY 1.7K
US500 615
US100 -8.7K
USDCHF 621
EURCAD 2.5K
NZDUSD 130
GBPCAD 266
EURCHF 274
CADCHF -16
CHFJPY -2.7K
AUDNZD -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +544.59 USD
Worst Trade: -1 077 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 000.33 USD
Massima perdita consecutiva: -255.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 18:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 01:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati