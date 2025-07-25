SegnaliSezioni
Kok Chye Ong

X 2

Kok Chye Ong
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 130%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
268
Profit Trade:
185 (69.02%)
Loss Trade:
83 (30.97%)
Best Trade:
182.96 USD
Worst Trade:
-54.99 USD
Profitto lordo:
3 207.29 USD (29 412 pips)
Perdita lorda:
-1 402.86 USD (15 313 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (283.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.98 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
61.96%
Massimo carico di deposito:
20.58%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
11.50
Long Trade:
125 (46.64%)
Short Trade:
143 (53.36%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
6.73 USD
Profitto medio:
17.34 USD
Perdita media:
-16.90 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-130.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-156.96 USD (4)
Crescita mensile:
25.03%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
156.96 USD (8.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.79% (156.96 USD)
Per equità:
30.05% (856.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 64
EURUSD 35
GBPUSD 27
AUDUSD 20
NZDUSD 18
GBPAUD 17
NZDCAD 17
USDCHF 17
AUDCHF 15
EURGBP 14
CADCHF 12
GBPCHF 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 35
EURUSD 295
GBPUSD 264
AUDUSD 161
NZDUSD 156
GBPAUD 192
NZDCAD 125
USDCHF 132
AUDCHF 114
EURGBP 123
CADCHF 96
GBPCHF 112
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 970
EURUSD 1.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 1.5K
NZDUSD 1K
GBPAUD 3.4K
NZDCAD 1.5K
USDCHF -155
AUDCHF 661
EURGBP 685
CADCHF 200
GBPCHF 587
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +182.96 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +283.64 USD
Massima perdita consecutiva: -130.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.21 × 94
FusionMarkets-Live
0.66 × 241
Valutrades-Real-HK
0.73 × 60
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.26 × 72
FPMarkets-Live2
1.40 × 5
FusionMarkets-Live 2
1.50 × 30
Exness-Real
1.98 × 42
SwitchMarkets-Real
2.00 × 3
PurpleTradingSC-02Demo
2.15 × 13
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 1
ForexChief-DirectFX
3.00 × 5
Tradeview-Live
3.83 × 12
ICMarketsSC-Live31
4.20 × 25
FXPIG-LIVE
4.33 × 18
BroctagonPrimeMarkets-Live
5.00 × 12
RoboForex-ProCent-7
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
5.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
5.46 × 237
IronFXBM-Real9
6.13 × 16
Coinexx-Demo
7.50 × 6
9 più
To ignore July result due to some extraordinary gain on 11 July. Expected monthly return 20-30% of capital.

Due to Martingale strategy which is risky, do consider withdrawing profit to protect capital.

Stop loss at 40% Equity

2025.09.19 02:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 18:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 08:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.10 02:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 11:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
