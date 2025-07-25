- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 474
Profit Trade:
957 (64.92%)
Loss Trade:
517 (35.07%)
Best Trade:
26.88 USD
Worst Trade:
-183.69 USD
Profitto lordo:
4 010.44 USD (400 978 pips)
Perdita lorda:
-3 924.57 USD (367 331 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (21.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
58.22%
Massimo carico di deposito:
6.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
212
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
959 (65.06%)
Short Trade:
515 (34.94%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
4.19 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-339.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-339.33 USD (10)
Crescita mensile:
3.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
368.97 USD
Massimale:
456.03 USD (8.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.96% (456.03 USD)
Per equità:
7.04% (346.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1473
|archived
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|270
|archived
|-184
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|archived
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.88 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +21.36 USD
Massima perdita consecutiva: -339.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
"Kaminari no kokyū"
-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
13
99%
1 474
64%
58%
1.02
0.06
USD
USD
9%
1:500