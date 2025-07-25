SegnaliSezioni
Dany Wardiyanto

Thunder Breathing 3rd

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 474
Profit Trade:
957 (64.92%)
Loss Trade:
517 (35.07%)
Best Trade:
26.88 USD
Worst Trade:
-183.69 USD
Profitto lordo:
4 010.44 USD (400 978 pips)
Perdita lorda:
-3 924.57 USD (367 331 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (21.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
58.22%
Massimo carico di deposito:
6.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
212
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
959 (65.06%)
Short Trade:
515 (34.94%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
4.19 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-339.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-339.33 USD (10)
Crescita mensile:
3.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
368.97 USD
Massimale:
456.03 USD (8.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.96% (456.03 USD)
Per equità:
7.04% (346.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1473
archived 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 270
archived -184
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
archived 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.88 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +21.36 USD
Massima perdita consecutiva: -339.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
"Kaminari no kokyū"

-the breathing of thunder is very similar to the volatility of gold
-This EA only for gold
-Logic Non Martingale
-HFT mode with SL each entry [hidden]
-Inbox for more detail


2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 10:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 02:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.25 02:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
