Daniel Santiago

Fintech Trade

Daniel Santiago
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 149 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
84 (79.24%)
Loss Trade:
22 (20.75%)
Best Trade:
1 471.86 USD
Worst Trade:
-347.06 USD
Profitto lordo:
19 960.08 USD (87 412 pips)
Perdita lorda:
-1 555.22 USD (5 770 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (7 594.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 594.99 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
91.07%
Massimo carico di deposito:
11.81%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
32.35
Long Trade:
80 (75.47%)
Short Trade:
26 (24.53%)
Fattore di profitto:
12.83
Profitto previsto:
173.63 USD
Profitto medio:
237.62 USD
Perdita media:
-70.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-173.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.96 USD (3)
Crescita mensile:
3.62%
Previsione annuale:
43.91%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
568.86 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.78% (540.16 USD)
Per equità:
2.81% (2 448.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY! 100
GBPUSD! 4
EURUSD! 2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY! 18K
GBPUSD! 76
EURUSD! -80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY! 82K
GBPUSD! 555
EURUSD! -502
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 471.86 USD
Worst Trade: -347 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7 594.99 USD
Massima perdita consecutiva: -173.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I'm a US trader and am bound to rules such as FIFO, no hedging, 1:100 leverage, etc.  Due to that, I need significant capital for my risk management and profits to be successful.

I'm a swing trader and may hold positions for weeks as needed.  I average into my trades and may hold multiple trades.  I'm laser focused on USDJPY.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 21:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.13 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 21:32
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 07:07
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
