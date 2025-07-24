- Crescita
Trade:
106
Profit Trade:
84 (79.24%)
Loss Trade:
22 (20.75%)
Best Trade:
1 471.86 USD
Worst Trade:
-347.06 USD
Profitto lordo:
19 960.08 USD (87 412 pips)
Perdita lorda:
-1 555.22 USD (5 770 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (7 594.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 594.99 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
91.07%
Massimo carico di deposito:
11.81%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
32.35
Long Trade:
80 (75.47%)
Short Trade:
26 (24.53%)
Fattore di profitto:
12.83
Profitto previsto:
173.63 USD
Profitto medio:
237.62 USD
Perdita media:
-70.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-173.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-528.96 USD (3)
Crescita mensile:
3.62%
Previsione annuale:
43.91%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
568.86 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.78% (540.16 USD)
Per equità:
2.81% (2 448.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY!
|100
|GBPUSD!
|4
|EURUSD!
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY!
|18K
|GBPUSD!
|76
|EURUSD!
|-80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY!
|82K
|GBPUSD!
|555
|EURUSD!
|-502
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 471.86 USD
Worst Trade: -347 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7 594.99 USD
Massima perdita consecutiva: -173.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I'm a US trader and am bound to rules such as FIFO, no hedging, 1:100 leverage, etc. Due to that, I need significant capital for my risk management and profits to be successful.
I'm a swing trader and may hold positions for weeks as needed. I average into my trades and may hold multiple trades. I'm laser focused on USDJPY.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
149USD al mese
26%
0
0
USD
USD
90K
USD
USD
32
42%
106
79%
91%
12.83
173.63
USD
USD
3%
1:100