Trade:
243
Profit Trade:
133 (54.73%)
Loss Trade:
110 (45.27%)
Best Trade:
341.76 USD
Worst Trade:
-256.00 USD
Profitto lordo:
1 490.73 USD (37 794 pips)
Perdita lorda:
-1 242.30 USD (38 570 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (34.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
343.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
85.04%
Massimo carico di deposito:
12.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.62
Long Trade:
75 (30.86%)
Short Trade:
168 (69.14%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
11.21 USD
Perdita media:
-11.29 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-396.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-396.03 USD (7)
Crescita mensile:
3.03%
Previsione annuale:
36.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
189.30 USD
Massimale:
402.13 USD (52.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.29% (402.13 USD)
Per equità:
8.19% (57.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|248
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-776
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +341.76 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +34.38 USD
Massima perdita consecutiva: -396.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NomoTrade-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
