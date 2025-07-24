SegnaliSezioni
Vo Thi Hoang Tram

Green Flow

Vo Thi Hoang Tram
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 164%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
136 (82.42%)
Loss Trade:
29 (17.58%)
Best Trade:
77.17 USD
Worst Trade:
-62.23 USD
Profitto lordo:
1 725.43 USD (49 676 pips)
Perdita lorda:
-481.43 USD (13 038 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (372.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
372.40 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
89.19%
Massimo carico di deposito:
8.93%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
6.07
Long Trade:
77 (46.67%)
Short Trade:
88 (53.33%)
Fattore di profitto:
3.58
Profitto previsto:
7.54 USD
Profitto medio:
12.69 USD
Perdita media:
-16.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-203.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.22 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.33 USD
Massimale:
205.04 USD (10.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.12% (204.55 USD)
Per equità:
45.79% (495.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 37K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.17 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +372.40 USD
Massima perdita consecutiva: -203.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
XMGlobal-MT5 12
10.00 × 2
12 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.