Jason Ng Ming Xian

GOLDUS3011561726

Jason Ng Ming Xian
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 18%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 043
Profit Trade:
865 (82.93%)
Loss Trade:
178 (17.07%)
Best Trade:
11.88 USD
Worst Trade:
-45.45 USD
Profitto lordo:
639.30 USD (460 326 pips)
Perdita lorda:
-825.61 USD (992 986 pips)
Vincite massime consecutive:
187 (82.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.13 USD (187)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
36.66%
Massimo carico di deposito:
11.30%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
453 (43.43%)
Short Trade:
590 (56.57%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
49 (-338.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.41 USD (49)
Crescita mensile:
21.24%
Previsione annuale:
257.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.80 USD
Massimale:
463.30 USD (161.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.12% (463.02 USD)
Per equità:
15.52% (91.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 642
BTCUSD 127
USDJPY 97
GBPUSD 74
EURJPY 49
GBPJPY 39
USDCHF 9
US30 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -210
BTCUSD -53
USDJPY 40
GBPUSD 41
EURJPY 14
GBPJPY -2
USDCHF 9
US30 -25
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
BTCUSD -532K
USDJPY 7.6K
GBPUSD 4.8K
EURJPY 2.8K
GBPJPY 1.2K
USDCHF 802
US30 -4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.88 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 187
Massime perdite consecutive: 49
Massimo profitto consecutivo: +82.13 USD
Massima perdita consecutiva: -338.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 11288
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.74 × 345
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
81 più
combo
Non ci sono recensioni
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 21:16
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 11:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 02:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 21:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 23:27
Share of trading days is too low
2025.07.24 22:27
Share of trading days is too low
2025.07.24 21:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.24 20:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.24 17:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.71% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLDUS3011561726
30USD al mese
18%
0
0
USD
602
USD
12
99%
1 043
82%
37%
0.77
-0.18
USD
16%
1:500
Copia

