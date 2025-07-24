- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 043
Profit Trade:
865 (82.93%)
Loss Trade:
178 (17.07%)
Best Trade:
11.88 USD
Worst Trade:
-45.45 USD
Profitto lordo:
639.30 USD (460 326 pips)
Perdita lorda:
-825.61 USD (992 986 pips)
Vincite massime consecutive:
187 (82.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.13 USD (187)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
36.66%
Massimo carico di deposito:
11.30%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
453 (43.43%)
Short Trade:
590 (56.57%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
49 (-338.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-338.41 USD (49)
Crescita mensile:
21.24%
Previsione annuale:
257.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.80 USD
Massimale:
463.30 USD (161.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.12% (463.02 USD)
Per equità:
15.52% (91.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|642
|BTCUSD
|127
|USDJPY
|97
|GBPUSD
|74
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|39
|USDCHF
|9
|US30
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-210
|BTCUSD
|-53
|USDJPY
|40
|GBPUSD
|41
|EURJPY
|14
|GBPJPY
|-2
|USDCHF
|9
|US30
|-25
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|BTCUSD
|-532K
|USDJPY
|7.6K
|GBPUSD
|4.8K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|1.2K
|USDCHF
|802
|US30
|-4.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.88 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 187
Massime perdite consecutive: 49
Massimo profitto consecutivo: +82.13 USD
Massima perdita consecutiva: -338.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.21 × 14
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 36
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 11288
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.74 × 345
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
combo
