SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / To Hoan
Quang Hoan To

To Hoan

Quang Hoan To
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
78 (80.41%)
Loss Trade:
19 (19.59%)
Best Trade:
81.29 USD
Worst Trade:
-213.15 USD
Profitto lordo:
954.21 USD (2 723 724 pips)
Perdita lorda:
-470.51 USD (515 972 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (224.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.36 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.53%
Massimo carico di deposito:
35.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
62 (63.92%)
Short Trade:
35 (36.08%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
12.23 USD
Perdita media:
-24.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-53.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.89 USD (2)
Crescita mensile:
15.57%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
214.11 USD (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.38% (214.21 USD)
Per equità:
46.39% (624.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 40
NZDCAD 19
GBPUSD 12
XAUUSD 11
XTIUSD 9
AUDCAD 3
AUDUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 443
NZDCAD 34
GBPUSD -203
XAUUSD 61
XTIUSD 136
AUDCAD 4
AUDUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.2M
NZDCAD 1.4K
GBPUSD -2.9K
XAUUSD 3.2K
XTIUSD 255
AUDCAD 381
AUDUSD 515
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.29 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +224.36 USD
Massima perdita consecutiva: -53.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
itexsys-Platform
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 8800
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
Opogroup-Server1
1.79 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.95 × 283
FxPro-MT5 Live02
1.96 × 49
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
Axiory-Live
2.31 × 275
80 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Chúng tôi quản lý tài khoản của bạn cả ngày lẫn đêm để bạn nhận lại lợi nhuận mà bạn đã đầu tư cho tôi. Phương pháp này được gọi là phương pháp không can thiệp, trong đó người khác sẽ thực hiện giao dịch thay bạn.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 22:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
To Hoan
30USD al mese
43%
0
0
USD
2K
USD
9
30%
97
80%
87%
2.02
4.99
USD
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.