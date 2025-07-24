- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
78 (80.41%)
Loss Trade:
19 (19.59%)
Best Trade:
81.29 USD
Worst Trade:
-213.15 USD
Profitto lordo:
954.21 USD (2 723 724 pips)
Perdita lorda:
-470.51 USD (515 972 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (224.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.36 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.53%
Massimo carico di deposito:
35.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
62 (63.92%)
Short Trade:
35 (36.08%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
12.23 USD
Perdita media:
-24.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-53.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.89 USD (2)
Crescita mensile:
15.57%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
214.11 USD (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.38% (214.21 USD)
Per equità:
46.39% (624.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|40
|NZDCAD
|19
|GBPUSD
|12
|XAUUSD
|11
|XTIUSD
|9
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|443
|NZDCAD
|34
|GBPUSD
|-203
|XAUUSD
|61
|XTIUSD
|136
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.2M
|NZDCAD
|1.4K
|GBPUSD
|-2.9K
|XAUUSD
|3.2K
|XTIUSD
|255
|AUDCAD
|381
|AUDUSD
|515
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.29 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +224.36 USD
Massima perdita consecutiva: -53.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.13 × 8
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.55 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
itexsys-Platform
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.48 × 8800
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
Opogroup-Server1
|1.79 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.95 × 283
|
FxPro-MT5 Live02
|1.96 × 49
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
Axiory-Live
|2.31 × 275
Chúng tôi quản lý tài khoản của bạn cả ngày lẫn đêm để bạn nhận lại lợi nhuận mà bạn đã đầu tư cho tôi. Phương pháp này được gọi là phương pháp không can thiệp, trong đó người khác sẽ thực hiện giao dịch thay bạn.
