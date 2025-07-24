SegnaliSezioni
Wibowo Pratomo

TRADE100MIFTAH

Wibowo Pratomo
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -33%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
85 (91.39%)
Loss Trade:
8 (8.60%)
Best Trade:
89.24 USD
Worst Trade:
-392.49 USD
Profitto lordo:
679.44 USD (21 658 pips)
Perdita lorda:
-1 269.41 USD (125 771 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (383.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
383.65 USD (42)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
69.35%
Massimo carico di deposito:
6.70%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
62 (66.67%)
Short Trade:
31 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-6.34 USD
Profitto medio:
7.99 USD
Perdita media:
-158.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-766.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-766.81 USD (2)
Crescita mensile:
-43.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
592.45 USD
Massimale:
1 219.45 USD (39.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.58% (1 219.45 USD)
Per equità:
72.19% (1 088.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -590
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -104K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.24 USD
Worst Trade: -392 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +383.65 USD
Massima perdita consecutiva: -766.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
