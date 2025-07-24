- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
85 (91.39%)
Loss Trade:
8 (8.60%)
Best Trade:
89.24 USD
Worst Trade:
-392.49 USD
Profitto lordo:
679.44 USD (21 658 pips)
Perdita lorda:
-1 269.41 USD (125 771 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (383.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
383.65 USD (42)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
69.35%
Massimo carico di deposito:
6.70%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
62 (66.67%)
Short Trade:
31 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-6.34 USD
Profitto medio:
7.99 USD
Perdita media:
-158.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-766.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-766.81 USD (2)
Crescita mensile:
-43.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
592.45 USD
Massimale:
1 219.45 USD (39.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.58% (1 219.45 USD)
Per equità:
72.19% (1 088.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-590
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-104K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.24 USD
Worst Trade: -392 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +383.65 USD
Massima perdita consecutiva: -766.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
