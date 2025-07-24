SegnaliSezioni
Nguyen Gia Bao Le

Breakout and Pullback

Nguyen Gia Bao Le
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
39 (39.39%)
Loss Trade:
60 (60.61%)
Best Trade:
11.40 USD
Worst Trade:
-7.40 USD
Profitto lordo:
191.30 USD (4 171 pips)
Perdita lorda:
-238.42 USD (4 357 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (14.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
8.90%
Massimo carico di deposito:
22.75%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
54 (54.55%)
Short Trade:
45 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.48 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-32.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.17 USD (9)
Crescita mensile:
-5.64%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.37 USD
Massimale:
92.57 USD (38.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.36% (92.71 USD)
Per equità:
1.93% (6.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 56
EURUSD 27
USDCAD 13
USDCHF 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 1
EURUSD -33
USDCAD -15
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 751
EURUSD -686
USDCAD -331
USDCHF 80
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.40 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +14.72 USD
Massima perdita consecutiva: -32.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real3
1.05 × 186
Exness-MT5Real7
1.32 × 650
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.05 06:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 13:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.03 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 12:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.07.24 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
