- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
39 (39.39%)
Loss Trade:
60 (60.61%)
Best Trade:
11.40 USD
Worst Trade:
-7.40 USD
Profitto lordo:
191.30 USD (4 171 pips)
Perdita lorda:
-238.42 USD (4 357 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (14.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
8.90%
Massimo carico di deposito:
22.75%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
54 (54.55%)
Short Trade:
45 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.48 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-32.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.17 USD (9)
Crescita mensile:
-5.64%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.37 USD
Massimale:
92.57 USD (38.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.36% (92.71 USD)
Per equità:
1.93% (6.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|56
|EURUSD
|27
|USDCAD
|13
|USDCHF
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|-33
|USDCAD
|-15
|USDCHF
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|751
|EURUSD
|-686
|USDCAD
|-331
|USDCHF
|80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.40 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +14.72 USD
Massima perdita consecutiva: -32.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
Tickmill-Live
|0.00 × 3
Exness-MT5Real3
|1.05 × 186
Exness-MT5Real7
|1.32 × 650
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-8%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
9
71%
99
39%
9%
0.80
-0.48
USD
USD
24%
1:500