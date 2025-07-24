SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NTRon 2000
Konstantin Freize

NTRon 2000

Konstantin Freize
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 61%
Weltrade-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
23 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1 170.96 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10 365.06 USD (81 874 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
23 (10 365.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 365.06 USD (23)
Indice di Sharpe:
5.31
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
13 (56.52%)
Short Trade:
10 (43.48%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
450.65 USD
Profitto medio:
450.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
29.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 170.96 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10 365.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.83% of days out of the 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 19:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 10:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 10:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati