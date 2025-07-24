- Crescita
Trade:
43
Profit Trade:
18 (41.86%)
Loss Trade:
25 (58.14%)
Best Trade:
45.30 USD
Worst Trade:
-24.40 USD
Profitto lordo:
334.87 USD (9 811 pips)
Perdita lorda:
-464.38 USD (7 003 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (78.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
41.47%
Massimo carico di deposito:
14.26%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
16 (37.21%)
Short Trade:
27 (62.79%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-3.01 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-18.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-209.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.86 USD (12)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
146.51 USD
Massimale:
248.19 USD (41.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.47% (248.19 USD)
Per equità:
3.70% (34.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-53
|GBPUSD
|-23
|USDJPY
|-54
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|2.5K
|USDJPY
|-835
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.30 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +78.19 USD
Massima perdita consecutiva: -209.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.13 × 87
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
|
Exness-MT5Real6
|0.62 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.78 × 454
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|5.83 × 384
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
