SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Zihans Signal
Hassan Zihan

Zihans Signal

Hassan Zihan
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
Exness-MT5Real6
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
18 (41.86%)
Loss Trade:
25 (58.14%)
Best Trade:
45.30 USD
Worst Trade:
-24.40 USD
Profitto lordo:
334.87 USD (9 811 pips)
Perdita lorda:
-464.38 USD (7 003 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (78.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
41.47%
Massimo carico di deposito:
14.26%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
16 (37.21%)
Short Trade:
27 (62.79%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-3.01 USD
Profitto medio:
18.60 USD
Perdita media:
-18.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-209.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.86 USD (12)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
146.51 USD
Massimale:
248.19 USD (41.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.47% (248.19 USD)
Per equità:
3.70% (34.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 22
GBPUSD 17
USDJPY 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -53
GBPUSD -23
USDJPY -54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.2K
GBPUSD 2.5K
USDJPY -835
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.30 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +78.19 USD
Massima perdita consecutiva: -209.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.62 × 255
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.78 × 454
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
RoboForex-Pro
5.83 × 384
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Coming soon
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 02:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 10:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 05:24
Share of trading days is too low
2025.07.28 05:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 05:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.28 05:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 04:24
Share of trading days is too low
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 04:24
High risk of negative slippage when copying deals
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zihans Signal
30USD al mese
-10%
0
0
USD
450
USD
5
88%
43
41%
41%
0.72
-3.01
USD
21%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.