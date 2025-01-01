SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale Dana Yathra 2 è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Puoi vedere altri segnali di Windra Swastika:

Dhana Yatra
Crescita
88%
Abbonati
0
Settimane
21
Trade
86
Vincita
59%
Fattore di profitto
1.35
DD massimo
50%
Fred Trade
Crescita
0%
Abbonati
0
Settimane
1
Trade
3
Vincita
33%
Fattore di profitto
43.16
DD massimo
1%

O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:

Gold pro
Crescita
1 638%
Abbonati
15
Settimane
32
Trade
690
Vincita
80%
Fattore di profitto
2.12
DD massimo
52%
Wolf Scalper MT4
Crescita
1 023%
Abbonati
9
Settimane
160
Trade
1235
Vincita
91%
Fattore di profitto
1.46
DD massimo
21%
High frequency
Crescita
4 787%
Abbonati
1
Settimane
192
Trade
9458
Vincita
68%
Fattore di profitto
1.72
DD massimo
42%
KingFX AU
Crescita
25 452%
Abbonati
32
Settimane
182
Trade
3178
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.79
DD massimo
52%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
5 688%
Abbonati
1
Settimane
319
Trade
1934
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.93
DD massimo
38%
MultiWay ICM
Crescita
480%
Abbonati
10
Settimane
89
Trade
782
Vincita
74%
Fattore di profitto
2.02
DD massimo
28%
ATong
Crescita
4 219%
Abbonati
0
Settimane
232
Trade
7801
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.54
DD massimo
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
679%
Abbonati
11
Settimane
65
Trade
2869
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.62
DD massimo
41%
MCA100
Crescita
1 249%
Abbonati
29
Settimane
97
Trade
275
Vincita
57%
Fattore di profitto
1.75
DD massimo
35%
NeroSignal
Crescita
1 042%
Abbonati
21
Settimane
42
Trade
1472
Vincita
60%
Fattore di profitto
1.87
DD massimo
28%

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.