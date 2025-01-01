Segnali / Dana Yathra 2
Purtroppo, il segnale Dana Yathra 2 è disattivato e non disponibile
Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali di Windra Swastika:
O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:
- Crescita
- 1 638%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 32
- Trade
- 690
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 2.12
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 1 023%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 160
- Trade
- 1235
- Vincita
- 91%
- Fattore di profitto
- 1.46
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 4 787%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 192
- Trade
- 9458
- Vincita
- 68%
- Fattore di profitto
- 1.72
- DD massimo
- 42%
- Crescita
- 25 452%
- Abbonati
- 32
- Settimane
- 182
- Trade
- 3178
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.79
- DD massimo
- 52%
- Crescita
- 5 688%
- Abbonati
- 1
- Settimane
- 319
- Trade
- 1934
- Vincita
- 72%
- Fattore di profitto
- 1.93
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 480%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 89
- Trade
- 782
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 2.02
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 4 219%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 232
- Trade
- 7801
- Vincita
- 76%
- Fattore di profitto
- 1.54
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 679%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 65
- Trade
- 2869
- Vincita
- 81%
- Fattore di profitto
- 3.62
- DD massimo
- 41%
- Crescita
- 1 249%
- Abbonati
- 29
- Settimane
- 97
- Trade
- 275
- Vincita
- 57%
- Fattore di profitto
- 1.75
- DD massimo
- 35%
- Crescita
- 1 042%
- Abbonati
- 21
- Settimane
- 42
- Trade
- 1472
- Vincita
- 60%
- Fattore di profitto
- 1.87
- DD massimo
- 28%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.