SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bicalho Vantage
Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho Vantage

Denis Rodrigo Bicalho
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
VantageInternational-Live 5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
112 (75.67%)
Loss Trade:
36 (24.32%)
Best Trade:
28.80 USD
Worst Trade:
-110.37 USD
Profitto lordo:
383.23 USD (573 420 pips)
Perdita lorda:
-281.03 USD (163 321 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (60.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.14 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
55.90%
Massimo carico di deposito:
19.41%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
88 (59.46%)
Short Trade:
60 (40.54%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-7.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-128.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.37 USD (4)
Crescita mensile:
-9.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
129.73 USD (9.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.35% (129.73 USD)
Per equità:
18.33% (253.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
BTCUSD 21
EURUSD 17
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
USDCHF 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19
BTCUSD 25
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
USDCHF 6
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 545
BTCUSD 403K
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
USDCHF 409
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.80 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.14 USD
Massima perdita consecutiva: -128.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 07:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 04:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 05:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.24 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 05:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bicalho Vantage
30USD al mese
6%
0
0
USD
1
USD
8
0%
148
75%
56%
1.36
0.69
USD
18%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.