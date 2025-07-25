- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
112 (75.67%)
Loss Trade:
36 (24.32%)
Best Trade:
28.80 USD
Worst Trade:
-110.37 USD
Profitto lordo:
383.23 USD (573 420 pips)
Perdita lorda:
-281.03 USD (163 321 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (60.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.14 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
55.90%
Massimo carico di deposito:
19.41%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
88 (59.46%)
Short Trade:
60 (40.54%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-7.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-128.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.37 USD (4)
Crescita mensile:
-9.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
129.73 USD (9.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.35% (129.73 USD)
Per equità:
18.33% (253.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|BTCUSD
|21
|EURUSD
|17
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|25
|EURUSD
|50
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-10
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|USDCHF
|6
|AUDJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|545
|BTCUSD
|403K
|EURUSD
|2.2K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|AUDUSD
|459
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-132
|EURGBP
|334
|USDCAD
|391
|USDCHF
|409
|AUDJPY
|-240
|AUDNZD
|188
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.80 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.14 USD
Massima perdita consecutiva: -128.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
