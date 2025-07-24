- Crescita
Trade:
231
Profit Trade:
196 (84.84%)
Loss Trade:
35 (15.15%)
Best Trade:
234.00 USD
Worst Trade:
-242.61 USD
Profitto lordo:
3 434.34 USD (4 627 793 pips)
Perdita lorda:
-1 628.71 USD (2 676 538 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (470.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
559.92 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
45.15%
Massimo carico di deposito:
50.14%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
167 (72.29%)
Short Trade:
64 (27.71%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
7.82 USD
Profitto medio:
17.52 USD
Perdita media:
-46.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-293.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.07 USD (3)
Crescita mensile:
20.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
321.80 USD (24.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.21% (321.80 USD)
Per equità:
35.95% (294.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|179
|ETHUSD
|47
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|857
|ETHUSD
|900
|XAUUSD
|49
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.8M
|ETHUSD
|113K
|XAUUSD
|9.8K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +234.00 USD
Worst Trade: -243 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +470.98 USD
Massima perdita consecutiva: -293.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
BTC, ETH, AI Trading
Non ci sono recensioni
