SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AI Trading Crypto
Yonggang Shang

AI Trading Crypto

Yonggang Shang
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 208%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
196 (84.84%)
Loss Trade:
35 (15.15%)
Best Trade:
234.00 USD
Worst Trade:
-242.61 USD
Profitto lordo:
3 434.34 USD (4 627 793 pips)
Perdita lorda:
-1 628.71 USD (2 676 538 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (470.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
559.92 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
45.15%
Massimo carico di deposito:
50.14%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
167 (72.29%)
Short Trade:
64 (27.71%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
7.82 USD
Profitto medio:
17.52 USD
Perdita media:
-46.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-293.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.07 USD (3)
Crescita mensile:
20.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
321.80 USD (24.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.21% (321.80 USD)
Per equità:
35.95% (294.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 179
ETHUSD 47
XAUUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 857
ETHUSD 900
XAUUSD 49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.8M
ETHUSD 113K
XAUUSD 9.8K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +234.00 USD
Worst Trade: -243 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +470.98 USD
Massima perdita consecutiva: -293.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
62 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
BTC, ETH, AI Trading
Non ci sono recensioni
2025.09.14 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 14:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 06:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.24 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI Trading Crypto
999USD al mese
208%
0
0
USD
2.6K
USD
10
0%
231
84%
45%
2.10
7.82
USD
36%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.