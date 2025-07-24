- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
26 (96.29%)
Loss Trade:
1 (3.70%)
Best Trade:
546.00 USD
Worst Trade:
-38.40 USD
Profitto lordo:
7 756.00 USD (28 237 pips)
Perdita lorda:
-38.40 USD (192 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (5 015.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 015.20 USD (15)
Indice di Sharpe:
2.03
Attività di trading:
38.27%
Massimo carico di deposito:
5.45%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
200.98
Long Trade:
27 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
201.98
Profitto previsto:
285.84 USD
Profitto medio:
298.31 USD
Perdita media:
-38.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-38.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.40 USD (1)
Crescita mensile:
4.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.40 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (38.40 USD)
Per equità:
3.75% (2 270.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +546.00 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 015.20 USD
Massima perdita consecutiva: -38.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 16
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
