SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dominion PIPS
Raphael Akinkunmi

Dominion PIPS

Raphael Akinkunmi
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 244%
LiteFinanceVC-Live-06
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
107 (86.29%)
Loss Trade:
17 (13.71%)
Best Trade:
28.38 USD
Worst Trade:
-35.39 USD
Profitto lordo:
403.25 USD (13 987 pips)
Perdita lorda:
-88.49 USD (2 372 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (159.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.51 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
33.25%
Massimo carico di deposito:
68.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.89
Long Trade:
77 (62.10%)
Short Trade:
47 (37.90%)
Fattore di profitto:
4.56
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.39 USD (1)
Crescita mensile:
52.99%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.39 USD (19.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.37% (35.39 USD)
Per equità:
41.71% (4.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_k 36
GBPUSD_k 17
EURUSD_k 17
GBPJPY_k 16
CHFJPY_k 12
AUDUSD_k 5
EURJPY_k 3
EURCAD_k 3
USDCHF_k 3
NZDJPY_k 2
CADJPY_k 2
AUDCAD_k 2
NZDUSD_k 2
XAUUSD_k 1
EURCHF_k 1
USDCAD_k 1
AUDJPY_k 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_k 103
GBPUSD_k 21
EURUSD_k 11
GBPJPY_k 55
CHFJPY_k 78
AUDUSD_k 4
EURJPY_k 5
EURCAD_k 4
USDCHF_k 5
NZDJPY_k 7
CADJPY_k 7
AUDCAD_k 2
NZDUSD_k 1
XAUUSD_k 2
EURCHF_k 6
USDCAD_k 0
AUDJPY_k 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_k 4.5K
GBPUSD_k 618
EURUSD_k 301
GBPJPY_k 1.9K
CHFJPY_k 2.6K
AUDUSD_k 130
EURJPY_k 332
EURCAD_k 330
USDCHF_k 122
NZDJPY_k 201
CADJPY_k 210
AUDCAD_k 73
NZDUSD_k 67
XAUUSD_k 42
EURCHF_k 92
USDCAD_k 9
AUDJPY_k 188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.38 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +159.51 USD
Massima perdita consecutiva: -12.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal at best
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 01:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 06:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 00:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dominion PIPS
75USD al mese
244%
0
0
USD
306
USD
10
16%
124
86%
33%
4.55
2.54
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.