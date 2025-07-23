SegnaliSezioni
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 7e Gold Since July 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 94%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41 362
Profit Trade:
28 353 (68.54%)
Loss Trade:
13 009 (31.45%)
Best Trade:
14 008.35 USD
Worst Trade:
-1 360.92 USD
Profitto lordo:
202 590.95 USD (2 588 935 pips)
Perdita lorda:
-120 643.31 USD (3 473 501 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (46.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 526.75 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
63.37%
Massimo carico di deposito:
127.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4590
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
21 037 (50.86%)
Short Trade:
20 325 (49.14%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
7.15 USD
Perdita media:
-9.27 USD
Massime perdite consecutive:
87 (-23 561.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 561.87 USD (87)
Crescita mensile:
32.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23 561.87 USD (15.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.30% (23 561.87 USD)
Per equità:
50.60% (58 731.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41361
archived 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 68K
archived 14K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -885K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 008.35 USD
Worst Trade: -1 361 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 87
Massimo profitto consecutivo: +46.31 USD
Massima perdita consecutiva: -23 561.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e Gold Since July 2025

Trade On XAUUSD Only 


Non ci sono recensioni
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 23:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 23:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.