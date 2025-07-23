- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41 362
Profit Trade:
28 353 (68.54%)
Loss Trade:
13 009 (31.45%)
Best Trade:
14 008.35 USD
Worst Trade:
-1 360.92 USD
Profitto lordo:
202 590.95 USD (2 588 935 pips)
Perdita lorda:
-120 643.31 USD (3 473 501 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (46.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18 526.75 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
63.37%
Massimo carico di deposito:
127.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
4590
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
21 037 (50.86%)
Short Trade:
20 325 (49.14%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
7.15 USD
Perdita media:
-9.27 USD
Massime perdite consecutive:
87 (-23 561.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 561.87 USD (87)
Crescita mensile:
32.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23 561.87 USD (15.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.30% (23 561.87 USD)
Per equità:
50.60% (58 731.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41361
|archived
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|68K
|archived
|14K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-885K
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14 008.35 USD
Worst Trade: -1 361 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 87
Massimo profitto consecutivo: +46.31 USD
Massima perdita consecutiva: -23 561.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e Gold Since July 2025
Trade On XAUUSD Only
