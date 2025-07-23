SegnaliSezioni
Matthias Ernst Weeber

Naxos

Matthias Ernst Weeber
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 16%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 337
Profit Trade:
9 848 (95.26%)
Loss Trade:
489 (4.73%)
Best Trade:
46.43 EUR
Worst Trade:
-294.81 EUR
Profitto lordo:
7 560.67 EUR (10 868 197 pips)
Perdita lorda:
-2 014.80 EUR (2 328 384 pips)
Vincite massime consecutive:
1109 (671.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
671.73 EUR (1109)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
15.29%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
2730
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
8 927 (86.36%)
Short Trade:
1 410 (13.64%)
Fattore di profitto:
3.75
Profitto previsto:
0.54 EUR
Profitto medio:
0.77 EUR
Perdita media:
-4.12 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-1 538.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 538.89 EUR (20)
Crescita mensile:
4.52%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1 538.89 EUR (14.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.05% (1 538.89 EUR)
Per equità:
6.23% (787.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOUSD 1326
UKOUSD 1171
US2000.r 1086
NAS100.r 1061
SP500.r 954
DJ30.r 819
DJ30ft.r 556
NAS100ft.r 430
SP500ft.r 371
JPN225ft.r 363
USDCHF 289
GER40ft.r 289
HK50ft.r 235
EURUSD 145
BTCBCH 97
USDSEK 82
CADCHF 76
AUDCHF 73
BTCLTC 73
BTCETH 72
NZDCHF 68
FRA40ft.r 59
USDJPY 56
CHINA50ft.r 51
UK100ft.r 49
USDDKK 43
EURCHF 43
AUDCAD 42
EU50.r 41
USDCAD 33
GAS-C 32
NZDJPY 32
GBPCHF 27
USDZAR 27
EURTRY 21
CADJPY 17
USDCNH 16
USDSGD 16
GBPCAD 15
GBPJPY 14
AUDJPY 13
AUDCNH 11
GBPSGD 11
USDMXN 10
GASOIL-C 8
USDTRY 7
AUDNZD 3
USDX.r 2
ETHBCH 1
VIX.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOUSD 902
UKOUSD 743
US2000.r 369
NAS100.r 840
SP500.r 1.5K
DJ30.r 626
DJ30ft.r 400
NAS100ft.r 137
SP500ft.r 367
JPN225ft.r 172
USDCHF 260
GER40ft.r 75
HK50ft.r 104
EURUSD 138
BTCBCH -1.7K
USDSEK 51
CADCHF 47
AUDCHF 48
BTCLTC 77
BTCETH 59
NZDCHF 45
FRA40ft.r 7
USDJPY 46
CHINA50ft.r 13
UK100ft.r 6
USDDKK 22
EURCHF 27
AUDCAD 25
EU50.r 14
USDCAD 16
GAS-C 652
NZDJPY 16
GBPCHF 26
USDZAR 22
EURTRY -76
CADJPY 11
USDCNH 9
USDSGD 7
GBPCAD 13
GBPJPY 16
AUDJPY 8
AUDCNH 8
GBPSGD 9
USDMXN 5
GASOIL-C 189
USDTRY 2
AUDNZD 0
USDX.r 1
ETHBCH 1
VIX.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOUSD 160K
UKOUSD 151K
US2000.r 120K
NAS100.r 1.9M
SP500.r 363K
DJ30.r 2.7M
DJ30ft.r 1.1M
NAS100ft.r 534K
SP500ft.r 122K
JPN225ft.r 925K
USDCHF 19K
GER40ft.r 397K
HK50ft.r 424K
EURUSD 13K
BTCBCH -198K
USDSEK 48K
CADCHF 3.6K
AUDCHF 3.4K
BTCLTC 73K
BTCETH 14K
NZDCHF 3.1K
FRA40ft.r 49K
USDJPY 6.6K
CHINA50ft.r 9.1K
UK100ft.r 47K
USDDKK 14K
EURCHF 1.9K
AUDCAD 3.5K
EU50.r 13K
USDCAD 1.9K
GAS-C 1.1K
NZDJPY 2.4K
GBPCHF 2K
USDZAR 39K
EURTRY -461K
CADJPY 1.7K
USDCNH 6K
USDSGD 889
GBPCAD 1.8K
GBPJPY 2.4K
AUDJPY 1.1K
AUDCNH 5.7K
GBPSGD 1.2K
USDMXN 9K
GASOIL-C 1.8K
USDTRY -33K
AUDNZD 37
USDX.r 557
ETHBCH 189
VIX.r 79
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.43 EUR
Worst Trade: -295 EUR
Vincite massime consecutive: 1109
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +671.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 538.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

- Indices futures and Commodities

- short- / mid- / longterm

- Suggested Minimum Invest > 10000 $

2025.09.30 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 19:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Naxos
199USD al mese
16%
0
0
USD
56K
EUR
11
88%
10 337
95%
100%
3.75
0.54
EUR
6%
1:500
