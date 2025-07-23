SegnaliSezioni
Helisson Barbosa De Oliveira

Hshow

Helisson Barbosa De Oliveira
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -69%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 310
Profit Trade:
1 167 (89.08%)
Loss Trade:
143 (10.92%)
Best Trade:
618.07 USD
Worst Trade:
-1 508.17 USD
Profitto lordo:
17 081.96 USD (3 516 894 pips)
Perdita lorda:
-12 896.61 USD (1 860 837 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (1 326.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 711.74 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.07%
Massimo carico di deposito:
116.56%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
893 (68.17%)
Short Trade:
417 (31.83%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.19 USD
Profitto medio:
14.64 USD
Perdita media:
-90.19 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-73.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 007.23 USD (8)
Crescita mensile:
653.07%
Previsione annuale:
7 923.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
893.84 USD
Massimale:
9 370.51 USD (109.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.06% (9 370.51 USD)
Per equità:
95.85% (4 075.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 337
USDJPYm 109
GBPJPYm 108
EURJPYm 103
BTCUSDm 90
USOILm 67
AUDJPYm 58
NZDJPYm 51
CADJPYm 47
EURUSDm 45
CHFJPYm 41
NZDUSDm 26
AUDUSDm 22
GBPUSDm 22
GBPNZDm 19
USDCHFm 17
EURNZDm 16
AUDNZDm 16
GBPAUDm 15
GBPCADm 13
NZDCADm 11
EURAUDm 11
USDCADm 10
EURCADm 10
AUDCADm 9
GBPCHFm 7
EURGBPm 7
NZDCHFm 6
AUDCHFm 6
EURCHFm 4
CADCHFm 4
USDZARm 2
BTCXAUm 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -718
USDJPYm 189
GBPJPYm 464
EURJPYm 52
BTCUSDm 2.1K
USOILm 1.8K
AUDJPYm 19
NZDJPYm 71
CADJPYm -11
EURUSDm -56
CHFJPYm 31
NZDUSDm 9
AUDUSDm 13
GBPUSDm 142
GBPNZDm -12
USDCHFm -49
EURNZDm 29
AUDNZDm 3
GBPAUDm 31
GBPCADm -29
NZDCADm 18
EURAUDm 6
USDCADm 16
EURCADm 19
AUDCADm -3
GBPCHFm -7
EURGBPm 4
NZDCHFm -2
AUDCHFm 6
EURCHFm 0
CADCHFm 3
USDZARm 2
BTCXAUm 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 111K
USDJPYm 7.9K
GBPJPYm 19K
EURJPYm 5.5K
BTCUSDm 1.5M
USOILm 18K
AUDJPYm 2.9K
NZDJPYm 3K
CADJPYm -1K
EURUSDm 2.9K
CHFJPYm -2.2K
NZDUSDm -524
AUDUSDm 580
GBPUSDm 2.9K
GBPNZDm -1.7K
USDCHFm -5.4K
EURNZDm 1.8K
AUDNZDm -700
GBPAUDm 1.9K
GBPCADm -4.2K
NZDCADm 912
EURAUDm 250
USDCADm 1.1K
EURCADm 1.3K
AUDCADm -374
GBPCHFm -588
EURGBPm -489
NZDCHFm 286
AUDCHFm 492
EURCHFm -36
CADCHFm 249
USDZARm 4.8K
BTCXAUm 3.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +618.07 USD
Worst Trade: -1 508 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 326.12 USD
Massima perdita consecutiva: -73.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 19:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
