- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
113 (75.83%)
Loss Trade:
36 (24.16%)
Best Trade:
53.26 USD
Worst Trade:
-48.67 USD
Profitto lordo:
1 134.12 USD (20 327 pips)
Perdita lorda:
-490.66 USD (8 837 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (95.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.35%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.23
Long Trade:
93 (62.42%)
Short Trade:
56 (37.58%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
4.32 USD
Profitto medio:
10.04 USD
Perdita media:
-13.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-78.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.20 USD (3)
Crescita mensile:
4.40%
Previsione annuale:
54.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
78.20 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (78.20 USD)
Per equità:
43.47% (1 051.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|57
|NZDCAD.s
|54
|AUDNZD.s
|38
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.s
|197
|NZDCAD.s
|220
|AUDNZD.s
|226
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.s
|3.8K
|NZDCAD.s
|3.5K
|AUDNZD.s
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.26 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +95.91 USD
Massima perdita consecutiva: -78.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni