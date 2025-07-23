- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
3 (16.66%)
Loss Trade:
15 (83.33%)
Best Trade:
39.82 USD
Worst Trade:
-33.35 USD
Profitto lordo:
66.97 USD (176 pips)
Perdita lorda:
-278.53 USD (1 819 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (49.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.66
Attività di trading:
0.80%
Massimo carico di deposito:
24.86%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
0.24
Profitto previsto:
-11.75 USD
Profitto medio:
22.32 USD
Perdita media:
-18.57 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-250.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.88 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
211.56 USD
Massimale:
261.68 USD (34.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.95% (261.68 USD)
Per equità:
2.75% (16.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-139
|USDJPY
|-8
|XAUUSD
|-64
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-846
|USDJPY
|-54
|XAUUSD
|-743
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.20 × 5
|
FBS-Real
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.84 × 69
|
Earnex-Trade
|12.69 × 36
|
Exness-MT5Real38
|12.85 × 89
Devagar e Sempre. Rumo ao milhão!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
-29%
0
0
USD
USD
526
USD
USD
6
0%
18
16%
1%
0.24
-11.75
USD
USD
34%
1:400