Nitin Suvarna

Market Structure and Strength Weakness

Nitin Suvarna
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real6
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
60 (65.21%)
Loss Trade:
32 (34.78%)
Best Trade:
10.72 USD
Worst Trade:
-13.51 USD
Profitto lordo:
128.33 USD (16 241 pips)
Perdita lorda:
-132.11 USD (15 741 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (19.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.08 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
75.80%
Massimo carico di deposito:
41.43%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
32 (34.78%)
Short Trade:
60 (65.22%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-4.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.84 USD (4)
Crescita mensile:
-9.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.41 USD
Massimale:
52.42 USD (34.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.17% (52.42 USD)
Per equità:
22.22% (26.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDm 12
GBPUSDm 6
CHFJPYm 6
EURUSDm 6
GBPCADm 6
GBPJPYm 6
EURJPYm 5
USDJPYm 4
AUDCHFm 4
EURCHFm 4
AUDCADm 4
EURAUDm 3
CADCHFm 3
EURCADm 3
NZDUSDm 3
GBPNZDm 3
GBPAUDm 3
NZDCHFm 2
EURNZDm 2
AUDNZDm 2
GBPCHFm 1
AUDJPYm 1
NZDCADm 1
EURGBPm 1
NZDJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDm -1
GBPUSDm 5
CHFJPYm -3
EURUSDm 15
GBPCADm 3
GBPJPYm 5
EURJPYm -12
USDJPYm 15
AUDCHFm 4
EURCHFm -10
AUDCADm -9
EURAUDm 5
CADCHFm 1
EURCADm -10
NZDUSDm 3
GBPNZDm -8
GBPAUDm 2
NZDCHFm -2
EURNZDm 5
AUDNZDm -3
GBPCHFm -14
AUDJPYm -2
NZDCADm 0
EURGBPm 3
NZDJPYm 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDm -87
GBPUSDm 524
CHFJPYm -365
EURUSDm 1.5K
GBPCADm 397
GBPJPYm 737
EURJPYm -1.7K
USDJPYm 2.4K
AUDCHFm 309
EURCHFm -796
AUDCADm -1.2K
EURAUDm 809
CADCHFm 76
EURCADm -1.3K
NZDUSDm 339
GBPNZDm -1.3K
GBPAUDm 352
NZDCHFm -150
EURNZDm 782
AUDNZDm -542
GBPCHFm -363
AUDJPYm -260
NZDCADm 21
EURGBPm 201
NZDJPYm 251
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.72 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.46 USD
Massima perdita consecutiva: -20.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

"Market Structure | Strength/Weakness | Risk-Controlled Signals"


Professional signal service focused on precision entries using multi-timeframe market structure, live currency strength analysis, and robust risk management (0.5%–1% per trade). Suitable for prop traders and capital-conscious retail traders.

  • Clean setups based on structure and strength—no random entries

  • Low-risk trades with consistent fractional exposure

  • Ideal for funded accounts and capital preservation

  • No martingale/grid—pure technical confluence-based setups

  • Daily/weekly performance reviews for transparency


Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 06:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 11:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 05:02
Share of trading days is too low
2025.07.24 05:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 03:55
Share of trading days is too low
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 11:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 11:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 11:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 11:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Market Structure and Strength Weakness
30USD al mese
-3%
0
0
USD
105
USD
8
0%
92
65%
76%
0.97
-0.04
USD
34%
1:200
