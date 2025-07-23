- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
307
Profit Trade:
146 (47.55%)
Loss Trade:
161 (52.44%)
Best Trade:
290.40 USD
Worst Trade:
-60.03 USD
Profitto lordo:
2 597.31 USD (3 866 pips)
Perdita lorda:
-1 822.54 USD (2 249 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (175.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
416.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
22.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
28 secondi
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
163 (53.09%)
Short Trade:
144 (46.91%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
17.79 USD
Perdita media:
-11.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-264.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.90 USD (8)
Crescita mensile:
5.01%
Previsione annuale:
60.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.07 USD
Massimale:
337.01 USD (19.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.47% (337.01 USD)
Per equità:
0.51% (25.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|272
|USDJPY
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|770
|USDJPY
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +290.40 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +175.19 USD
Massima perdita consecutiva: -264.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Varengold-Varengold
|0.00 × 6
|
AlpariUK-Pro
|0.00 × 1
|
FinFX-Live
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 6
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 4
|
FXCC-Live
|0.00 × 10
|
ARAFX-Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXChoice-Classic Live
|0.00 × 4
|
UMOFX-Main
|0.00 × 1
|
MIGBank-Real2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 5
|
AForex-Real
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MahiFX-Live
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 3
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 9
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
Ava-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
70%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
18
100%
307
47%
0%
1.42
2.52
USD
USD
6%
1:400