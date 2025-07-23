SegnaliSezioni
Denny Hamfri

Steady Scalper

Denny Hamfri
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 70%
Ava-Real 2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
307
Profit Trade:
146 (47.55%)
Loss Trade:
161 (52.44%)
Best Trade:
290.40 USD
Worst Trade:
-60.03 USD
Profitto lordo:
2 597.31 USD (3 866 pips)
Perdita lorda:
-1 822.54 USD (2 249 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (175.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
416.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
22.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
28 secondi
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
163 (53.09%)
Short Trade:
144 (46.91%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
17.79 USD
Perdita media:
-11.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-264.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.90 USD (8)
Crescita mensile:
5.01%
Previsione annuale:
60.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.07 USD
Massimale:
337.01 USD (19.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.47% (337.01 USD)
Per equità:
0.51% (25.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 272
USDJPY 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 770
USDJPY 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.6K
USDJPY 27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.40 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +175.19 USD
Massima perdita consecutiva: -264.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Varengold-Varengold
0.00 × 6
AlpariUK-Pro
0.00 × 1
FinFX-Live
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 6
GoMarkets-Real 2
0.00 × 4
FXCC-Live
0.00 × 10
ARAFX-Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXChoice-Classic Live
0.00 × 4
UMOFX-Main
0.00 × 1
MIGBank-Real2
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 5
AForex-Real
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
MahiFX-Live
0.00 × 4
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 3
ForexTime-Standard
0.00 × 5
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 9
Alpari-ECN1
0.00 × 1
Ava-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
140 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 01:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 10:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.23 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
