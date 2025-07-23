- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
346 (61.89%)
Loss Trade:
213 (38.10%)
Best Trade:
90.41 USD
Worst Trade:
-78.84 USD
Profitto lordo:
1 551.89 USD (43 523 pips)
Perdita lorda:
-1 360.88 USD (40 730 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (19.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
73.51%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
203 (36.31%)
Short Trade:
356 (63.69%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
4.49 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-333.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.21 USD (10)
Crescita mensile:
-16.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.84 USD
Massimale:
369.68 USD (28.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.36% (374.36 USD)
Per equità:
75.99% (576.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|155
|AUDUSD
|109
|EURUSD
|108
|EURGBP
|71
|USDCHF
|61
|NZDUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|77
|AUDUSD
|98
|EURUSD
|-250
|EURGBP
|99
|USDCHF
|86
|NZDUSD
|80
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-323
|AUDUSD
|443
|EURUSD
|-3.3K
|EURGBP
|2.7K
|USDCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.41 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +19.98 USD
Massima perdita consecutiva: -333.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.88 × 264
|
Exness-MT5Real7
|1.24 × 730
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.45 × 93
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
XMGlobal-MT5 13
|12.17 × 6
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
Signal for expert advisor "Rodent EA"
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
11
100%
559
61%
100%
1.14
0.34
USD
USD
76%
1:500