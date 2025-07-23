SegnaliSezioni
Michael Schuster

Rodent EA

Michael Schuster
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
346 (61.89%)
Loss Trade:
213 (38.10%)
Best Trade:
90.41 USD
Worst Trade:
-78.84 USD
Profitto lordo:
1 551.89 USD (43 523 pips)
Perdita lorda:
-1 360.88 USD (40 730 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (19.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
73.51%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
203 (36.31%)
Short Trade:
356 (63.69%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
4.49 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-333.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.21 USD (10)
Crescita mensile:
-16.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.84 USD
Massimale:
369.68 USD (28.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.36% (374.36 USD)
Per equità:
75.99% (576.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 155
AUDUSD 109
EURUSD 108
EURGBP 71
USDCHF 61
NZDUSD 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 77
AUDUSD 98
EURUSD -250
EURGBP 99
USDCHF 86
NZDUSD 80
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -323
AUDUSD 443
EURUSD -3.3K
EURGBP 2.7K
USDCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.41 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +19.98 USD
Massima perdita consecutiva: -333.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.88 × 264
Exness-MT5Real7
1.24 × 730
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.45 × 93
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
XMGlobal-MT5 13
12.17 × 6
RoboForex-Pro
13.00 × 2
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Signal for expert advisor "Rodent EA"
Non ci sono recensioni
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.30 15:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 10:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rodent EA
39USD al mese
12%
0
0
USD
1K
USD
11
100%
559
61%
100%
1.14
0.34
USD
76%
1:500
Copia

