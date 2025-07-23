- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDz
|53
|USDCHFz
|34
|AUDUSDz
|27
|USDJPYz
|26
|CADCHFz
|13
|CHFJPYz
|10
|US30_x10z
|9
|EURJPYz
|7
|US500_x100z
|4
|US500z
|4
|ETHUSDz
|4
|EURCADz
|2
|HK50z
|2
|EURAUDz
|2
|NZDZARz
|1
|CADJPYz
|1
|NZDJPYz
|1
|NZDUSDz
|1
|USDCADz
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDz
|496
|USDCHFz
|-968
|AUDUSDz
|637
|USDJPYz
|477
|CADCHFz
|-196
|CHFJPYz
|260
|US30_x10z
|-302
|EURJPYz
|138
|US500_x100z
|111
|US500z
|45
|ETHUSDz
|67
|EURCADz
|24
|HK50z
|-1
|EURAUDz
|33
|NZDZARz
|23
|CADJPYz
|28
|NZDJPYz
|23
|NZDUSDz
|24
|USDCADz
|17
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDz
|5.7K
|USDCHFz
|-861
|AUDUSDz
|3.3K
|USDJPYz
|5.4K
|CADCHFz
|365
|CHFJPYz
|2.4K
|US30_x10z
|-1.8K
|EURJPYz
|1.8K
|US500_x100z
|3.3K
|US500z
|3.7K
|ETHUSDz
|19K
|EURCADz
|301
|HK50z
|272
|EURAUDz
|320
|NZDZARz
|5.5K
|CADJPYz
|355
|NZDJPYz
|298
|NZDUSDz
|208
|USDCADz
|205
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|0.40 × 5
Bem-vindo ao Jornada no Forex BRL, um sinal de trading projetado para explorar o mercado com inteligência, paciência e uma abordagem alternativa: sem uso de Stop Loss fixo.
🔍 Diferenciais da Estratégia:
-
🚫 Sem Stop Loss Tradicional: Evitamos o uso de SL fixo, o que permite ao sistema respirar em volatilidades comuns sem encerramentos prematuros. O gerenciamento de risco é feito através de fechamentos parciais e controle inteligente de posição.
-
⚖️ Hedge Dinâmico: O sistema é projetado para operar com hedge, buscando equilíbrio entre posições compradas e vendidas quando necessário, protegendo o capital.
-
📈 Análise de Estrutura de Mercado: Entradas baseadas em CHoCH e BOS (Break of Structure), buscando pontos com maior probabilidade de reversão ou continuidade.
-
🔁 Gerenciamento de Lucro: O EA realiza fechamentos parciais automáticos conforme o lucro atinge patamares seguros, mantendo o saldo crescente e protegendo o capital.
-
💼 Gestão de Capital Inteligente: O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no crescimento da conta, evitando exposição exagerada.
-
🕐 Operações por Sessão: O sistema opera preferencialmente entre 23h e 10h (UTC), aproveitando momentos de menor spread e maior eficiência nos movimentos.
