SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Jornada No Forex BRL
Paulo Henrique De Souza Lisboa

Jornada No Forex BRL

Paulo Henrique De Souza Lisboa
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 70%
Exness-MT5Real12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
176 (86.27%)
Loss Trade:
28 (13.73%)
Best Trade:
2 146.75 BRL
Worst Trade:
-1 710.50 BRL
Profitto lordo:
14 660.54 BRL (131 053 pips)
Perdita lorda:
-12 545.66 BRL (23 025 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (2 012.80 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 622.80 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
82.80%
Massimo carico di deposito:
29.46%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
73 (35.78%)
Short Trade:
131 (64.22%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
10.37 BRL
Profitto medio:
83.30 BRL
Perdita media:
-448.06 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-7 530.85 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-7 530.85 BRL (9)
Crescita mensile:
-43.80%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.94 BRL
Massimale:
7 570.52 BRL (63.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.86% (7 595.47 BRL)
Per equità:
60.40% (7 625.37 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDz 53
USDCHFz 34
AUDUSDz 27
USDJPYz 26
CADCHFz 13
CHFJPYz 10
US30_x10z 9
EURJPYz 7
US500_x100z 4
US500z 4
ETHUSDz 4
EURCADz 2
HK50z 2
EURAUDz 2
NZDZARz 1
CADJPYz 1
NZDJPYz 1
NZDUSDz 1
USDCADz 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDz 496
USDCHFz -968
AUDUSDz 637
USDJPYz 477
CADCHFz -196
CHFJPYz 260
US30_x10z -302
EURJPYz 138
US500_x100z 111
US500z 45
ETHUSDz 67
EURCADz 24
HK50z -1
EURAUDz 33
NZDZARz 23
CADJPYz 28
NZDJPYz 23
NZDUSDz 24
USDCADz 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDz 5.7K
USDCHFz -861
AUDUSDz 3.3K
USDJPYz 5.4K
CADCHFz 365
CHFJPYz 2.4K
US30_x10z -1.8K
EURJPYz 1.8K
US500_x100z 3.3K
US500z 3.7K
ETHUSDz 19K
EURCADz 301
HK50z 272
EURAUDz 320
NZDZARz 5.5K
CADJPYz 355
NZDJPYz 298
NZDUSDz 208
USDCADz 205
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 146.75 BRL
Worst Trade: -1 711 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 012.80 BRL
Massima perdita consecutiva: -7 530.85 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
0.40 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Bem-vindo ao Jornada no Forex BRL, um sinal de trading projetado para explorar o mercado com inteligência, paciência e uma abordagem alternativa: sem uso de Stop Loss fixo.

🔍 Diferenciais da Estratégia:

  • 🚫 Sem Stop Loss Tradicional: Evitamos o uso de SL fixo, o que permite ao sistema respirar em volatilidades comuns sem encerramentos prematuros. O gerenciamento de risco é feito através de fechamentos parciais e controle inteligente de posição.

  • ⚖️ Hedge Dinâmico: O sistema é projetado para operar com hedge, buscando equilíbrio entre posições compradas e vendidas quando necessário, protegendo o capital.

  • 📈 Análise de Estrutura de Mercado: Entradas baseadas em CHoCH e BOS (Break of Structure), buscando pontos com maior probabilidade de reversão ou continuidade.

  • 🔁 Gerenciamento de Lucro: O EA realiza fechamentos parciais automáticos conforme o lucro atinge patamares seguros, mantendo o saldo crescente e protegendo o capital.

  • 💼 Gestão de Capital Inteligente: O tamanho do lote é ajustado automaticamente com base no crescimento da conta, evitando exposição exagerada.

  • 🕐 Operações por Sessão: O sistema opera preferencialmente entre 23h e 10h (UTC), aproveitando momentos de menor spread e maior eficiência nos movimentos.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 08:53
No swaps are charged
2025.09.18 08:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jornada No Forex BRL
30USD al mese
70%
0
0
USD
0
BRL
18
2%
204
86%
83%
1.16
10.37
BRL
60%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.