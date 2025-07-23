- Crescita
Trade:
445
Profit Trade:
339 (76.17%)
Loss Trade:
106 (23.82%)
Best Trade:
55.63 USD
Worst Trade:
-14.06 USD
Profitto lordo:
1 406.11 USD (55 753 pips)
Perdita lorda:
-377.52 USD (21 963 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (96.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.60 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.28
Long Trade:
219 (49.21%)
Short Trade:
226 (50.79%)
Fattore di profitto:
3.72
Profitto previsto:
2.31 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-42.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.37 USD (10)
Crescita mensile:
9.11%
Previsione annuale:
113.39%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.37 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.62% (39.43 USD)
Per equità:
35.86% (163.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|322
|NZDCAD
|49
|EURGBP
|39
|EURUSD
|21
|EURCHF
|14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|905
|NZDCAD
|50
|EURGBP
|42
|EURUSD
|22
|EURCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|281
|EURGBP
|437
|EURUSD
|806
|EURCHF
|208
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.63 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +96.09 USD
Massima perdita consecutiva: -42.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.16 × 110
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 95
|
Exness-MT5Real3
|0.39 × 278
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 245
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 331
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.60 × 1570
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.92 × 182
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|0.96 × 354
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
55 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
