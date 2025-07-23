SegnaliSezioni
Tio Chin Kock

RecordBreaker

Tio Chin Kock
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 369%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
445
Profit Trade:
339 (76.17%)
Loss Trade:
106 (23.82%)
Best Trade:
55.63 USD
Worst Trade:
-14.06 USD
Profitto lordo:
1 406.11 USD (55 753 pips)
Perdita lorda:
-377.52 USD (21 963 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (96.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.60 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.28
Long Trade:
219 (49.21%)
Short Trade:
226 (50.79%)
Fattore di profitto:
3.72
Profitto previsto:
2.31 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-42.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.37 USD (10)
Crescita mensile:
9.11%
Previsione annuale:
113.39%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.37 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.62% (39.43 USD)
Per equità:
35.86% (163.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 322
NZDCAD 49
EURGBP 39
EURUSD 21
EURCHF 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 905
NZDCAD 50
EURGBP 42
EURUSD 22
EURCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 281
EURGBP 437
EURUSD 806
EURCHF 208
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.63 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +96.09 USD
Massima perdita consecutiva: -42.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.16 × 110
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.39 × 278
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 245
FPMarkets-Live
0.44 × 331
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.60 × 1570
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.92 × 182
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
0.96 × 354
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
55 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RecordBreaker
50USD al mese
369%
0
0
USD
471
USD
35
97%
445
76%
100%
3.72
2.31
USD
36%
1:500
