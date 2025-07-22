SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XauUsd Fimathe
Aderson Ferreira Pereira

XauUsd Fimathe

Aderson Ferreira Pereira
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
HantecMarkets-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
171 (54.63%)
Loss Trade:
142 (45.37%)
Best Trade:
1 134.54 USD
Worst Trade:
-490.70 USD
Profitto lordo:
7 797.81 USD (962 281 pips)
Perdita lorda:
-8 558.50 USD (380 056 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (228.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 160.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
21.24%
Massimo carico di deposito:
133.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
164 (52.40%)
Short Trade:
149 (47.60%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-2.43 USD
Profitto medio:
45.60 USD
Perdita media:
-60.27 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-275.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 732.30 USD (8)
Crescita mensile:
149.06%
Previsione annuale:
1 808.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 661.26 USD
Massimale:
2 351.53 USD (305.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.01% (1 687.53 USD)
Per equità:
40.25% (203.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 269
BTCUSD 23
EURUSD 7
USDJPY 6
EURJPY 3
UKOIL+ 3
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -823
BTCUSD 66
EURUSD 5
USDJPY 0
EURJPY -4
UKOIL+ 2
GBPAUD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
BTCUSD 556K
EURUSD 200
USDJPY -105
EURJPY 222
UKOIL+ 114
GBPAUD -903
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 134.54 USD
Worst Trade: -491 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +228.86 USD
Massima perdita consecutiva: -275.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
DooTechnology-Live
0.08 × 320
FPMarketsSC-Live
0.33 × 63
Sinal de Xau/Usd Fimathe 
Non ci sono recensioni
2025.10.28 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 01:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 04:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 01:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 00:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.22 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
