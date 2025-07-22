- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
171 (54.63%)
Loss Trade:
142 (45.37%)
Best Trade:
1 134.54 USD
Worst Trade:
-490.70 USD
Profitto lordo:
7 797.81 USD (962 281 pips)
Perdita lorda:
-8 558.50 USD (380 056 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (228.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 160.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
21.24%
Massimo carico di deposito:
133.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
164 (52.40%)
Short Trade:
149 (47.60%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-2.43 USD
Profitto medio:
45.60 USD
Perdita media:
-60.27 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-275.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 732.30 USD (8)
Crescita mensile:
149.06%
Previsione annuale:
1 808.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 661.26 USD
Massimale:
2 351.53 USD (305.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.01% (1 687.53 USD)
Per equità:
40.25% (203.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|BTCUSD
|23
|EURUSD
|7
|USDJPY
|6
|EURJPY
|3
|UKOIL+
|3
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-823
|BTCUSD
|66
|EURUSD
|5
|USDJPY
|0
|EURJPY
|-4
|UKOIL+
|2
|GBPAUD
|-6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|BTCUSD
|556K
|EURUSD
|200
|USDJPY
|-105
|EURJPY
|222
|UKOIL+
|114
|GBPAUD
|-903
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 134.54 USD
Worst Trade: -491 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +228.86 USD
Massima perdita consecutiva: -275.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DooTechnology-Live
|0.08 × 320
|
FPMarketsSC-Live
|0.33 × 63
Sinal de Xau/Usd Fimathe
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
20
0%
313
54%
21%
0.91
-2.43
USD
USD
99%
1:100