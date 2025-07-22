- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
91 (59.47%)
Loss Trade:
62 (40.52%)
Best Trade:
276.36 USD
Worst Trade:
-204.24 USD
Profitto lordo:
2 136.11 USD (475 683 pips)
Perdita lorda:
-1 502.96 USD (92 469 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (110.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
291.44 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
93.06%
Massimo carico di deposito:
29.70%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
95 (62.09%)
Short Trade:
58 (37.91%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
4.14 USD
Profitto medio:
23.47 USD
Perdita media:
-24.24 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-408.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-408.88 USD (5)
Crescita mensile:
31.89%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
323.78 USD
Massimale:
550.18 USD (44.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.45% (550.18 USD)
Per equità:
34.17% (400.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|US30
|19
|EURUSD
|7
|EURGBP
|4
|USDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|BTCUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|386
|US30
|204
|EURUSD
|-54
|EURGBP
|-55
|USDJPY
|-12
|AUDJPY
|171
|AUDNZD
|-11
|BTCUSD
|24
|AUDUSD
|-6
|USDCHF
|-26
|EURAUD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|88K
|US30
|45K
|EURUSD
|-447
|EURGBP
|-14
|USDJPY
|-92
|AUDJPY
|-206
|AUDNZD
|-24
|BTCUSD
|251K
|AUDUSD
|-15
|USDCHF
|-287
|EURAUD
|391
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +276.36 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +110.28 USD
Massima perdita consecutiva: -408.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 17
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.14 × 7
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 36
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.64 × 11
|
FXPIG-Server
|1.00 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|1.30 × 107
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Axiory-Live
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 12071
|
Forex.com-Live 536
|1.65 × 158
