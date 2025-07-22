SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SwingFlow Signals
Luis Diego Arroyo Jimenez

SwingFlow Signals

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 61%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
91 (59.47%)
Loss Trade:
62 (40.52%)
Best Trade:
276.36 USD
Worst Trade:
-204.24 USD
Profitto lordo:
2 136.11 USD (475 683 pips)
Perdita lorda:
-1 502.96 USD (92 469 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (110.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
291.44 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
93.06%
Massimo carico di deposito:
29.70%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
95 (62.09%)
Short Trade:
58 (37.91%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
4.14 USD
Profitto medio:
23.47 USD
Perdita media:
-24.24 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-408.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-408.88 USD (5)
Crescita mensile:
31.89%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
323.78 USD
Massimale:
550.18 USD (44.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.45% (550.18 USD)
Per equità:
34.17% (400.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 110
US30 19
EURUSD 7
EURGBP 4
USDJPY 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
BTCUSD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 386
US30 204
EURUSD -54
EURGBP -55
USDJPY -12
AUDJPY 171
AUDNZD -11
BTCUSD 24
AUDUSD -6
USDCHF -26
EURAUD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 88K
US30 45K
EURUSD -447
EURGBP -14
USDJPY -92
AUDJPY -206
AUDNZD -24
BTCUSD 251K
AUDUSD -15
USDCHF -287
EURAUD 391
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +276.36 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +110.28 USD
Massima perdita consecutiva: -408.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
