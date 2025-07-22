- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
31 (96.87%)
Loss Trade:
1 (3.13%)
Best Trade:
12.61 USD
Worst Trade:
-9.81 USD
Profitto lordo:
89.39 USD (9 177 pips)
Perdita lorda:
-10.29 USD (731 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (64.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.00 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
87.97%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.06
Long Trade:
19 (59.38%)
Short Trade:
13 (40.63%)
Fattore di profitto:
8.69
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-10.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.81 USD (1)
Crescita mensile:
0.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
9.81 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.32% (9.84 USD)
Per equità:
1.19% (36.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|7
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|12
|AUDJPY
|7
|CADCHF
|6
|EURNZD
|7
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|7
|CADJPY
|13
|EURGBP
|3
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|1.1K
|GBPJPY
|1.4K
|CHFJPY
|1.7K
|AUDJPY
|1.1K
|CADCHF
|482
|EURNZD
|682
|USDCAD
|280
|AUDCAD
|493
|CADJPY
|924
|EURGBP
|187
|AUDNZD
|126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.61 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 3
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 6
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 35
|
StriforLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.53 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 494
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.16 × 438
|
Exness-MT5Real7
|1.29 × 17
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 13169
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 14
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
VantageInternational-Live 10
|2.51 × 136
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.60 × 25
|
Coinexx-Live
|2.74 × 27
|
FusionMarkets-Live
|2.86 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.50 × 2
