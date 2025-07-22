- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
32 (38.55%)
Loss Trade:
51 (61.45%)
Best Trade:
308.60 USD
Worst Trade:
-228.45 USD
Profitto lordo:
5 333.80 USD (57 107 pips)
Perdita lorda:
-5 549.94 USD (52 282 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (664.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
664.55 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.92%
Massimo carico di deposito:
2.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
50 (60.24%)
Short Trade:
33 (39.76%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-2.60 USD
Profitto medio:
166.68 USD
Perdita media:
-108.82 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 123.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 123.20 USD (7)
Crescita mensile:
13.32%
Previsione annuale:
161.66%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
564.14 USD
Massimale:
1 811.80 USD (55.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.90% (1 811.80 USD)
Per equità:
3.83% (293.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|archived
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-172
|archived
|-44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.8K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +308.60 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +664.55 USD
Massima perdita consecutiva: -1 123.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
84 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Enjoy the signal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
18
91%
83
38%
54%
0.96
-2.60
USD
USD
22%
1:100