M Fathin L Albari

Sn2thPRO

M Fathin L Albari
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
FBS-Real-6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
32 (38.55%)
Loss Trade:
51 (61.45%)
Best Trade:
308.60 USD
Worst Trade:
-228.45 USD
Profitto lordo:
5 333.80 USD (57 107 pips)
Perdita lorda:
-5 549.94 USD (52 282 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (664.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
664.55 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
53.92%
Massimo carico di deposito:
2.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
50 (60.24%)
Short Trade:
33 (39.76%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-2.60 USD
Profitto medio:
166.68 USD
Perdita media:
-108.82 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 123.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 123.20 USD (7)
Crescita mensile:
13.32%
Previsione annuale:
161.66%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
564.14 USD
Massimale:
1 811.80 USD (55.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.90% (1 811.80 USD)
Per equità:
3.83% (293.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 81
archived 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -172
archived -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.8K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +308.60 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +664.55 USD
Massima perdita consecutiva: -1 123.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 05:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 06:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 15:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sn2thPRO
30USD al mese
4%
0
0
USD
6.8K
USD
18
91%
83
38%
54%
0.96
-2.60
USD
22%
1:100
Copia

