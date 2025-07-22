SegnaliSezioni
Cho Jinheu

EGold 1M 0902

Cho Jinheu
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -29%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
384
Profit Trade:
298 (77.60%)
Loss Trade:
86 (22.40%)
Best Trade:
72.58 USD
Worst Trade:
-220.52 USD
Profitto lordo:
2 603.81 USD (91 166 pips)
Perdita lorda:
-2 277.45 USD (58 347 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (408.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
408.19 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
57.43%
Massimo carico di deposito:
128.86%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
229 (59.64%)
Short Trade:
155 (40.36%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
8.74 USD
Perdita media:
-26.48 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-723.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-723.99 USD (5)
Crescita mensile:
-72.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 054.94 USD (64.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.36% (1 054.07 USD)
Per equità:
72.81% (197.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR.r 357
EURUSD.r 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR.r 321
EURUSD.r 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR.r 32K
EURUSD.r 444
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.58 USD
Worst Trade: -221 USD
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +408.19 USD
Massima perdita consecutiva: -723.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.30 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 12:19
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 10:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
