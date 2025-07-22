SegnaliSezioni
Chun Wing Yuen

Koishi scalping

Chun Wing Yuen
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FTMO-Server5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 101
Profit Trade:
1 529 (72.77%)
Loss Trade:
572 (27.23%)
Best Trade:
682.94 USD
Worst Trade:
-387.30 USD
Profitto lordo:
2 004.38 USD (1 479 644 pips)
Perdita lorda:
-2 107.42 USD (1 381 265 pips)
Vincite massime consecutive:
371 (56.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
692.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
24.89%
Massimo carico di deposito:
100.17%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
1 776 (84.53%)
Short Trade:
325 (15.47%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
1.31 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
311 (-831.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-831.83 USD (311)
Crescita mensile:
7.41%
Previsione annuale:
89.92%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
813.15 USD
Massimale:
889.05 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.78% (884.42 USD)
Per equità:
2.86% (276.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100.cash 2052
BTCUSD 23
ETHUSD 22
EURUSD 3
HK50.cash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100.cash -120
BTCUSD 41
ETHUSD -36
EURUSD -11
HK50.cash 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100.cash -96K
BTCUSD 203K
ETHUSD -13K
EURUSD -1K
HK50.cash 6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +682.94 USD
Worst Trade: -387 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 311
Massimo profitto consecutivo: +56.37 USD
Massima perdita consecutiva: -831.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
