Andrea Biffa

R Perez Forex Strategy

Andrea Biffa
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 41%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
140 (75.26%)
Loss Trade:
46 (24.73%)
Best Trade:
16.18 USD
Worst Trade:
-34.57 USD
Profitto lordo:
287.80 USD (522 028 pips)
Perdita lorda:
-199.11 USD (21 280 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (15.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
97.29%
Massimo carico di deposito:
50.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
122 (65.59%)
Short Trade:
64 (34.41%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.57 USD (1)
Crescita mensile:
-7.61%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
65.44 USD (16.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.83% (65.44 USD)
Per equità:
71.63% (275.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD.fx 89
EURGBP.fx 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD.fx -12
EURGBP.fx 126
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD.fx -1.4K
EURGBP.fx 7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.18 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.45 USD
Massima perdita consecutiva: -10.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InnoNetSolutions-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.19 21:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 14:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
