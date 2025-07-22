- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
140 (75.26%)
Loss Trade:
46 (24.73%)
Best Trade:
16.18 USD
Worst Trade:
-34.57 USD
Profitto lordo:
287.80 USD (522 028 pips)
Perdita lorda:
-199.11 USD (21 280 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (15.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
97.29%
Massimo carico di deposito:
50.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
122 (65.59%)
Short Trade:
64 (34.41%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-4.33 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-10.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.57 USD (1)
Crescita mensile:
-7.61%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
65.44 USD (16.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.83% (65.44 USD)
Per equità:
71.63% (275.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD.fx
|89
|EURGBP.fx
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD.fx
|-12
|EURGBP.fx
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD.fx
|-1.4K
|EURGBP.fx
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.18 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.45 USD
Massima perdita consecutiva: -10.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InnoNetSolutions-Server01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni