- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
69 (64.48%)
Loss Trade:
38 (35.51%)
Best Trade:
12.21 USD
Worst Trade:
-6.14 USD
Profitto lordo:
136.01 USD (111 743 pips)
Perdita lorda:
-116.00 USD (51 734 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (23.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.28 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
6.80%
Massimo carico di deposito:
85.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
73 (68.22%)
Short Trade:
34 (31.78%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-3.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.81 USD (4)
Crescita mensile:
1.36%
Previsione annuale:
16.53%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.72 USD (7.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.11% (38.62 USD)
Per equità:
1.02% (5.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CoffeeR
|12
|Euro50
|12
|UK100
|7
|SoyMlAug25
|5
|Esp35
|5
|Usa500
|5
|Jp225
|4
|ETHUSD
|4
|Ita40
|4
|USDCAD
|4
|SoyOilJul25
|3
|CHFJPY
|3
|EURUSD
|3
|MinDolAug25
|3
|Fra40
|3
|SoyOilAug25
|3
|USDJPY
|3
|Aus200
|2
|UsaTec
|2
|Swi20
|2
|SugarJul25
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|OJuice
|1
|EURCAD
|1
|Sugar
|1
|SugarOct25
|1
|ChinaA50
|1
|UsaIndSep25
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|GOLD
|1
|HKInd
|1
|Neth25
|1
|LCrude
|1
|SoyOilDec25
|1
|Diesel
|1
|SoyMlDec25
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CoffeeR
|11
|Euro50
|8
|UK100
|-12
|SoyMlAug25
|-2
|Esp35
|-10
|Usa500
|4
|Jp225
|9
|ETHUSD
|-6
|Ita40
|21
|USDCAD
|10
|SoyOilJul25
|0
|CHFJPY
|-2
|EURUSD
|-4
|MinDolAug25
|-4
|Fra40
|3
|SoyOilAug25
|0
|USDJPY
|-8
|Aus200
|3
|UsaTec
|3
|Swi20
|-5
|SugarJul25
|1
|GBPJPY
|0
|GBPUSD
|-2
|OJuice
|10
|EURCAD
|-2
|Sugar
|-2
|SugarOct25
|-3
|ChinaA50
|0
|UsaIndSep25
|0
|CADJPY
|4
|EURGBP
|-2
|GOLD
|0
|HKInd
|0
|Neth25
|-3
|LCrude
|0
|SoyOilDec25
|-1
|Diesel
|6
|SoyMlDec25
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CoffeeR
|11K
|Euro50
|3.9K
|UK100
|-2.4K
|SoyMlAug25
|-39
|Esp35
|-6.5K
|Usa500
|775
|Jp225
|18K
|ETHUSD
|-8.6K
|Ita40
|36K
|USDCAD
|762
|SoyOilJul25
|3
|CHFJPY
|-91
|EURUSD
|-242
|MinDolAug25
|-7.8K
|Fra40
|2.2K
|SoyOilAug25
|-13
|USDJPY
|-108
|Aus200
|2.0K
|UsaTec
|1.3K
|Swi20
|-684
|SugarJul25
|7
|GBPJPY
|10
|GBPUSD
|-89
|OJuice
|657
|EURCAD
|-221
|Sugar
|-20
|SugarOct25
|-23
|ChinaA50
|4.7K
|UsaIndSep25
|4
|CADJPY
|129
|EURGBP
|-54
|GOLD
|-5
|HKInd
|4.8K
|Neth25
|-183
|LCrude
|-1
|SoyOilDec25
|-16
|Diesel
|639
|SoyMlDec25
|-60
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.21 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.28 USD
Massima perdita consecutiva: -19.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ich handel dieses kleine Konto, weil ich mit kleinen Beträgen weder in Panik noch in Gier verfallen kann. Da man mit einem so kleinen Konto kein Geld verdienen kann, habe ich es als Signal-Konto freigegeben. So kann ich dieses kleine Konto mit meinen größeren Konten kopieren. Natürlich kann auch jeder andere aus der Community dieses Konto kopieren. Das geschieht aber selbstverständlich auf eigenes Risiko. Wer mich kopieren will, kann es gerne tun, wer Zweifel hat, soll es besser lassen. Ob ich 0 oder 1000 Kopierer habe, ist mir egal. Dieses Signal ist in erster Linie für mich selbst.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
16
71%
107
64%
7%
1.17
0.19
USD
USD
7%
1:30