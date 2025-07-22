SegnaliSezioni
Martin Arnold Guenther Floessner

CFDTrader2025

Martin Arnold Guenther Floessner
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
ActivTradesEU-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
69 (64.48%)
Loss Trade:
38 (35.51%)
Best Trade:
12.21 USD
Worst Trade:
-6.14 USD
Profitto lordo:
136.01 USD (111 743 pips)
Perdita lorda:
-116.00 USD (51 734 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (23.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.28 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
6.80%
Massimo carico di deposito:
85.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
73 (68.22%)
Short Trade:
34 (31.78%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-3.05 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.81 USD (4)
Crescita mensile:
1.36%
Previsione annuale:
16.53%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.72 USD (7.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.11% (38.62 USD)
Per equità:
1.02% (5.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CoffeeR 12
Euro50 12
UK100 7
SoyMlAug25 5
Esp35 5
Usa500 5
Jp225 4
ETHUSD 4
Ita40 4
USDCAD 4
SoyOilJul25 3
CHFJPY 3
EURUSD 3
MinDolAug25 3
Fra40 3
SoyOilAug25 3
USDJPY 3
Aus200 2
UsaTec 2
Swi20 2
SugarJul25 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
OJuice 1
EURCAD 1
Sugar 1
SugarOct25 1
ChinaA50 1
UsaIndSep25 1
CADJPY 1
EURGBP 1
GOLD 1
HKInd 1
Neth25 1
LCrude 1
SoyOilDec25 1
Diesel 1
SoyMlDec25 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CoffeeR 11
Euro50 8
UK100 -12
SoyMlAug25 -2
Esp35 -10
Usa500 4
Jp225 9
ETHUSD -6
Ita40 21
USDCAD 10
SoyOilJul25 0
CHFJPY -2
EURUSD -4
MinDolAug25 -4
Fra40 3
SoyOilAug25 0
USDJPY -8
Aus200 3
UsaTec 3
Swi20 -5
SugarJul25 1
GBPJPY 0
GBPUSD -2
OJuice 10
EURCAD -2
Sugar -2
SugarOct25 -3
ChinaA50 0
UsaIndSep25 0
CADJPY 4
EURGBP -2
GOLD 0
HKInd 0
Neth25 -3
LCrude 0
SoyOilDec25 -1
Diesel 6
SoyMlDec25 -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CoffeeR 11K
Euro50 3.9K
UK100 -2.4K
SoyMlAug25 -39
Esp35 -6.5K
Usa500 775
Jp225 18K
ETHUSD -8.6K
Ita40 36K
USDCAD 762
SoyOilJul25 3
CHFJPY -91
EURUSD -242
MinDolAug25 -7.8K
Fra40 2.2K
SoyOilAug25 -13
USDJPY -108
Aus200 2.0K
UsaTec 1.3K
Swi20 -684
SugarJul25 7
GBPJPY 10
GBPUSD -89
OJuice 657
EURCAD -221
Sugar -20
SugarOct25 -23
ChinaA50 4.7K
UsaIndSep25 4
CADJPY 129
EURGBP -54
GOLD -5
HKInd 4.8K
Neth25 -183
LCrude -1
SoyOilDec25 -16
Diesel 639
SoyMlDec25 -60
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.21 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.28 USD
Massima perdita consecutiva: -19.81 USD

Ich handel dieses kleine Konto, weil ich mit kleinen Beträgen weder in Panik noch in Gier verfallen kann. Da man mit einem so kleinen Konto kein Geld verdienen kann, habe ich es als Signal-Konto freigegeben. So kann ich dieses kleine Konto mit meinen größeren Konten kopieren. Natürlich kann auch jeder andere aus der Community dieses Konto kopieren. Das geschieht aber selbstverständlich auf eigenes Risiko. Wer mich kopieren will, kann es gerne tun, wer Zweifel hat, soll es besser lassen. Ob ich 0 oder 1000 Kopierer habe, ist mir egal. Dieses Signal ist in erster Linie für mich selbst.
Non ci sono recensioni
2025.08.28 16:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
